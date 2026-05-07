뉴스만으론 안 된다…NYT, 생활형 콘텐츠로 가입자 1300만 명 돌파

뉴욕타임스(NYT)의 유료 구독자가 1300만 명을 넘어섰다. 뉴스 보도에 게임, 요리, 제품 리뷰 등 생활형 콘텐츠를 결합한 ‘번들 전략’이 디지털 미디어 시장에서 성과를 내고 있다는 평가가 나온다.
6일(현지 시간) NYT는 올 1분기(1~3월) 실적 발표에서 전체 유료 구독자가 1308만 명을 돌파했다고 밝혔다. 같은기간 디지털 전용 구독자는 약 31만 명 늘었다. 디지털 전용 구독 매출은 전년 동기 대비 16.1% 증가했고, 가입자당 평균 매출도 2.4% 상승했다. 디지털 광고 매출 역시 광고 수요 회복에 힘입어 31.6% 늘었다.
인공지능(AI) 기반 검색 확산으로 언론사 홈페이지 유입이 줄어들 수 있다는 우려가 속 큰 성과라는 평가가 나온다. NYT는 단순한 언론 매체가 아닌, 독자의 일상 속에 반복적으로 접속되는 플랫폼으로 전환한 전략이 주효했다는 분석이다.
NYT는 전통적인 뉴스 보도 외에도 단어 퍼즐 게임 ‘워들’, 요리 레시피 서비스 ‘쿠킹’, 제품 리뷰 매체 ‘와이어커터’와 캐스트 등을 강화해 왔다. 특히 이들 서비스를 하나로 묶어 제공하는 번들 상품은 신규 독자를 끌어들이고 기존 구독자를 붙잡는데 주효했다는 평가가 나온다. 구독자가 정치·경제 뉴스를 보지 않는 날에도 게임을 하거나 요리법을 찾기 위해 NYT 서비스를 이용하도록 만드는 식이다.
최근 이란 전쟁 등 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 행정부의 정책 변화로 뉴스 수요가 커진 점도 구독자 증가에 영향을 준 것으로 보인다. 실적 발표 이후 NYT 주가는 10% 이상 급등했다.
메러디스 코핏 레비엔 NYT 최고경영자(CEO)는 “타협하지 않는 저널리즘과 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠에 대한 강한 수요가 반영된 결과”라고 밝혔다. 또 “수백만 명의 독자와 직접 관계를 맺고 일상적 습관을 형성하도록 설계된 전략”이라며 올해도 매출 성장과 수익성 개선이 이어질 것이라고 말했다.
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