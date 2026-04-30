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국제
美-이란 전쟁
헤그세스 “이란, 北전략 따라해…핵무기 향한 시간 버는 것”
동아일보
업데이트
2026-04-30 19:50
2026년 4월 30일 19시 50분
입력
2026-04-30 16:45
2026년 4월 30일 16시 45분
유근형 기자 외 2명
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