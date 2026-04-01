日유조선, 호르무즈 첫 통과 “통행료 안냈다” 韓선박 26척 아직 발묶여… 정부 “방안 모색”
동아일보
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[‘OPEC 오일 카르텔’ 균열]
원유 200만 배럴을 실은 일본 정유사의 대형 유조선이 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 28일 통과했다. 앞서 이달 초 일본 관련 선박 3척이 이 해협을 통과했지만 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었고 유조선은 이번이 처음이다. 일본 정부가 관련 협상에 관여했으나 이란 당국에 통행료는 지불하지 않은 것으로 전해졌다.
29일 아사히신문 등에 따르면 전날 이데미쓰 고산(出光興産)의 유조선 이데미쓰 마루(出光丸)호가 호르무즈 해협을 통과했다. 이 선박은 지난달 초 사우디아라비아에서 원유를 실은 뒤 대기 중이었고, 이번에 해협을 빠져나와 다음 달 중순 나고야에 도착할 예정이다.
이번 통과 과정에서 일본 정부가 이란과의 협상에 관여한 것으로 알려졌다. 일본 정부 고위 관계자는 “일본 정부가 협상한 성과이며, 통행료는 지불하지 않았다”고 니혼게이자이신문에 밝혔다. 이데쓰미 고산과 이란의 오랜 인연 덕에 이번 결과가 나왔다는 분석도 있다. 이 정유사는 1953년 영국의 대(對)이란 원유 수출 봉쇄 때 유조선을 보내 이란산 원유를 수입한 회사다.
국제해사기구(IMO)에 따르면 각국의 선박 약 2000척, 선원 약 2만 명이 호르무즈 해협 통과를 위해 선상 대기 중이다. 한국 관련 선박은 26척, 일본 관련 선박은 약 40척이다. 아사히신문은 “일본 선박들이 추가로 통과할 수 있을지는 불투명하다”고 했다.
한국도 호르무즈 해협에 대기 중인 선박들의 항행을 위한 방안 마련에 고심하고 있다. 외교부 당국자는 “우리 정부는 한-이란 정부 간 협의를 포함해 현 상황을 타개하기 위한 방안을 적극 모색하고 있다”고 밝혔다.
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