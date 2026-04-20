日아오모리현 앞바다서 규모 7.4 지진…3m 쓰나미 경보

일본 아오모리현 앞바다에서 20일 규모 7.4의 지진이 발생했다.
공영 NHK방송에 따르면 이날 오후 4시 53분경 아오모리현 앞바다인 산리쿠(三陸) 해역에서 매그니튜드 규모 7.4의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 10㎞로 추정된다.
이 지진의 여파로 아오모리현 일부 지역에서는 진도 5강이 기록됐다. 일본 기상청은 각 지역에서 감지하는 상대적 진동 세기를 진도 0~7의 등급으로 나누고 있다. 진도 5강은 대부분의 사람이 공포를 느끼고 고정하지 않은 가구는 넘어질 수 있는 정도를 말한다. 아오모리현, 이와테현 일부 지역에 진도 5약을, 홋카이도 하코다테시 등은 진도 4를 기록했다.
이번 지진으로 도쿄 시내에서도 진도 3이 감지돼, 건물이 흔들렸다. 일부 건물의 엘레베이터가 즉시 운행을 중단하는 등 피해가 발생했다.
일본 기상청은 쓰나미 주의보도 발령했다. 이와테현, 아오모리현 등에서는 최대 3m 높이의 쓰나미가 예상된다며 즉시 대피할 것을 권고했다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
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