“치맥 최고” “막내가 고기 구워”… 젠슨황 동선마다 쏟아진 말말말

3박 4일의 공식일정 동안 쉴새없이 한국 산업계를 종횡무진한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 ‘화제의 발언’을 쏟아냈다.
가는 장소마다 ‘치맥’을 언급하며 시민들에게 친근하게 다가서는 모습이 대표적이다. 5일 서울 김포공항 비즈니스항공센터를 통해 입국하자마자 “한국의 ‘치맥’이 그리웠다”고 말했다. 7일 잠실야구장에서 진행된 KBO리그 두산-키움전에서도 시구자로 소개받은 뒤 마이크를 잡고 “한국의 치킨이 그리웠다, 치맥보다 좋은 건 없다”고 말하기도 했다.
미국 기술주 급락 여파로 국내 증시가 흔들린 8일에는 인공지능(AI) 산업의 성장세에 대한 자신감을 드러냈다. 이날 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 글로벌 증시 급락에 대한 질문을 받자 “주식을 더 저렴하게 살 수 있는 기회”라고 말하며 “아주 기뻐해야 한다”고 말했다. 그는 “AI 미래가 밝다는 것은 절대적 사실”이라며 AI 시장 규모는 앞으로 더욱 커질 것이라고 강조했다. 경기 성남 네이버 사옥을 방문한 자리에서는 “서울대 학생들이 ‘K-젠슨’이라는 이름을 지어줬다”라며 “앞으로 한국에 오면 K-젠슨으로 불러달라”고도 했다.
그룹 총수들도 황 CEO와의 식사 자리 등에 함께하며 평소에 듣기 힘들었던 발언들을 내놓았다. 구광모 회장은 5일 삼겹살 회동 중 직접 집게와 가위를 들고 고기를 자르며 “막내인 제가 해야죠”라 외쳤고, 7일 시구 후 황 CEO를 별도로 만난 최태원 회장은 황 CEO와 팔을 걸고 술을 마시는 ‘러브샷’을 한 후 “이제 나도 깐부가 됐다”고 말하기도 했다. 최태원 회장은 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 황 CEO의 이른바 ‘깐부 회동’ 때 다른 일정 때문에 참석하지 못했다. 이해진 네이버 이사회 의장은 삼겹살 회동을 언급하며 8일 “앞으로 젠슨 황과 삼겹살을 먹을 때는 항상 제가 사겠다”고 약속했다.
황 CEO는 가는 곳마다 사인을 남기기도 했다. 삼겹살 회동을 한 식당 테이블에는 ‘젠슨 왔다 가다(JENSEN WAS HERE)’라고, 8일 현대차그룹 양재사옥을 방문해서는 4족 보행로봇 ‘스폿’과 4륜 자율주행 로봇 ‘모베드’에도 “젠슨♥현대(JENSEN♥HYUNDAI)”라고 서명했다.
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