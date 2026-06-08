李 “투표지 사태 지적 청년들 존경…‘주권 감수성 부족’ 저도 반성”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 11시 33분

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이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.6.8 뉴스1
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.6.8 뉴스1

이재명 대통령이 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 “어처구니 없는 일”이라며 “모범적 민주국가 대한민국의 모든 걸 한 순간에 깡그리 망가뜨린 것”이라고 비판했다. 그는 투표용지 부족 문제를 지적하고 있는 청년들에 대해서는 “부정선거론하고 다르다”며 “참으로 귀하고 존경할 만하다는 생각이 든다. 적당히 넘어갔으면 이런 일이 또 생겼을 거 아니냐. 근본적인 고민을 하게 해 준 청년들에게 감사드린다”고 강조했다.

이 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견에서 청년들의 문제 제기에 대해 “정치적 목적을 가지고 명백히 사실이 아닌 것을 계속 끊임없는 선동과 세뇌를 통해 뭔가 세력화의 수단으로 삼는 것과 ‘어떻게 투표를 못 할 수가 있어 우리 대한민국에서’라는 문제 제기는 완전히 차원이 다른 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “이 문제에 대해서는 ‘뭐 저걸 가지고 저래 또 그 부정선거야’라고 할 건 아니다”며 “조금 더 감수성 있게, 민감하게 우리가 대응하고 대비 대처해야 될 일이라고 생각한다”고 했다. 이어 “주로 청년들이 문제 제기를 하는 과정을 보면서 ‘아 나도 민감도가 많이 떨어져 있는 것 아닌가’(라는 생각이 들었다)”며 “예를 들면 원리, 원칙에 대해서 민주공화국 대한민국의 투표권 행사를 정부가 저렇게 대책 없이 속된 말로 의용병 대충해가지고 주권 행사를 못하게 했다는 것은 표의 숫자나 결과의 문제가 아니라 그 자체가 매우 심각한 문제”라고 지적했다.

그러면서 “국민 주권에 대한 존중이 말만 있었지 실제로는 없었던 것 아니냐라는 문제 제기로 보면 정말 심각한 문제인 것”이라며 “주권에 대한 감수성이 뛰어난, 그래서 ‘이게 몇 표와 결과의 문제가 아니라 원칙에 관한 문제다. 민주공화국 대한민국의 주권 행사에 관한 근본의 문제다’라고 문제 제기한 것에 대해서는 저도 많이 반성한다”고 덧붙였다.

한편 이 대통령은 중앙선거관리위원회 개혁 등에 대해서는 “선관위는 헌법상 독립기관이라 행정부는 감사도 못하고 일체 관여를 하면 안 되는 상황”이라며 “독립 기관의 문제이기 때문에 저 혼자 또는 국회가 따로 이렇게 하기보다는 정부 주요 요인들이 좀 모여서 헌법상 시스템에 지금 문제가 생긴 것 같은데 어떻게 접근하는 게 맞는지 의견을 한번 들어보려고 한다”고 말했다.

#이재명#대통령#6·3 지방선거#투표용지 부족#청년 문제
박성진 기자 psjin@donga.com
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