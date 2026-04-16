‘등굣길 실종뒤 주검’ 日초등생, 새 아빠가 범인이었다

최근 일본 열도를 술렁이게 한 ‘교토 초등학교 5학년 남아 실종 사망 사건’의 범인이 의붓아버지인 것으로 드러났다, 일본 경찰은 해당 학생이 실종 3주 만에 시신으로 발견된 가운데 함께 살던 계부를 16일 새벽 시체 유기 혐의로 긴급체포했다. 경찰은 사인과 범행 동기를 집중 추궁하며 사건 전모를 규명하고 있다.
아사히신문 등에 따르면 현지 경찰은 교토 난탄시에 거주하던 시립 소노베초등학교 5학년 아다치 유키군(安達結希‧11)이 지난달 23일 아침 등굣길에 실종된 뒤 약 3주 만인 지난 13일 인근 산림에서 시신으로 발견된 것과 관련해 16일 새벽 계부인 회사원 아다치 유우키(安達優季‧37)를 시체 유기 혐의로 체포했다. 계부는 경찰에 “내가 한 일이 맞다”며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
경찰에 따르면 사망한 유키군은 어머니가 지난해 말 재혼한 이후 계부와 함께 살고 있었다. 새 아버지는 실종 당일 “차로 아이를 학교 부지 내 방과후 교실 앞에 내려줬다”고 경찰과 학교 측에 설명했지만 교내 폐쇄회로(CC)TV에는 유키군이 학교로 들어가는 모습이 찍히지 않았다. 아이는 휴대전화도 소지하지 않아 이동 경로가 확인되지 았다. 경찰은 이런 점을 의문시하며 집 주변, 통학로 인근 야산을 수색하다가 앞서 유키군의 가방, 신발 등을 발견했다. 15일 가택 수색에 나선데 이어 새 아버지를 추궁해 자백을 받아냈다.
유키군은 부모, 외할머니, 증조모 등과 한 집에서 거주해온 것으로 파악됐다. 현재까지 경찰에 접수된 아동학대 관련 상담이나 신고 이력은 없는 것으로 확인했다. 다만 유키군은 지난달 하순 사망한 것으로 추정되며 특별한 외상은 발견되지 않았다. 범행 동기와 사망 경위 등은 아직 불투명한 상황이다. 현지 수사 당국은 “사인이 명확히 밝혀지지 않은 상황에서 사건의 전모를 단정하기는 어렵다”며 신중한 접근을 당부했다.
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