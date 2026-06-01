부산 롯데百 식품관 천장 무너져 150명 대피

냉각수 누수 추정… 영업 조기 종료
부산 롯데백화점 센텀시티점 지하 매장 천장 구조물이 무너지는 사고가 발생해 150여 명이 대피하고 점포 영업이 조기 종료됐다.
31일 부산소방재난본부 등에 따르면 이날 오후 3시 3분경 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관 식료품 코너 쪽 천장 석고보드 마감재와 내부 배관 설비 일부 등이 무너졌다. 인명 피해는 없었고, 고객과 직원 등 150여 명이 긴급 대피했다. 백화점 측은 안전 점검을 위해 당초 오후 8시 30분까지였던 영업을 오후 4시 15분경 종료했다.
소방은 실내 공기 순환을 담당하는 공조 시스템의 냉각수 배관 이음매가 압력으로 인해 끊어지면서 누수가 발생한 것으로 보고 있다. 이에 배관의 물이 천장 내부로 유입됐고, 하중을 견디지 못한 마감재와 설비가 무너져 내린 것으로 추정된다. 가로세로 약 5m 크기의 구멍이 생겼고, 천장에 고여 있던 물도 쏟아져 내렸다.
이날 사고 현장에서 공사 등 별도의 작업은 이루어지지 않은 것으로 확인됐다. 전기 공급 중단은 없었으나 지하 1층에서 흘러내린 냉각수가 지하 2층 직원식당 근처 천장으로 유입된 정황이 발견됐다. 롯데백화점은 이날 입장문을 내고 “현재 복구 작업이 진행 중이며 정상 영업 여부는 점검 완료 후 안내하겠다”고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
부산=강성명 기자 smkang@donga.com
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