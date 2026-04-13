美 “우라늄 전량 반출” 요구에, 이란 “항복 종용”… 불신의 벽 못넘어

[美-이란 첫 대면협상 결렬]
美, ‘잠재 핵능력’까지 억제 나서… 이란 “평화적 원자력 사용 권리 있어”
트럼프 “이란, 핵야망 포기 의사 없다”… 이란 해외 동결자산 해제도 입장차
트럼프, 골프 치고 UFC 관람 ‘여유’
이란이 협상 장기전 끌고갈 땐 부담
“JD 밴스 미국 부통령은 비교적 신속한 해결을 원했던 반면, 이란은 장기적인 협상을 선호하며 훨씬 느린 속도로 움직였다.”
11일(현지 시간)부터 12일 새벽까지 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 약 21시간에 걸쳐 진행된 미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 것에 대해 미 CNN은 이렇게 평가했다. 특히 미국이 핵물질 폐기와 호르무즈 해협 재개 등을 강하게 요구했지만, 이란은 기존 입장을 되풀이하며 버텼고 결국 양측이 평행선을 달렸다는 것이다.
밴스 부통령은 12일 오전 6시 반경 협상 결렬을 선언하며 “이란이 지금뿐만 아니라 2년 후에도, 나아가 앞으로도 핵무기를 개발하지 않겠다는 근본적인 의지를 보이고 있지 않다”고 밝힌 뒤 귀국길에 올랐다. 도널드 트럼프 미 대통령도 12일 트루스소셜을 통해 “이란은 핵 야망을 포기할 의사가 없다”며 “핵 문제에서 합의가 이뤄지지 못했다”고 했다.
에스마일 바가에이 이란 외교부 대변인은 “복잡한 문제들이 단 24시간의 협상으로 모두 해결되기를 기대하는 것은 무리였다”고 말했다. 같은 날 이란 타스님통신에 따르면 이란 협상단 대표였던 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 “미국에 168개의 미래 지향적 이니셔티브를 전달했지만 미국이 이란의 신뢰를 얻는 데 실패했다”고 밝혔다.
● 美 “우라늄 전량 반출” vs 이란 “항복 종용 안 돼”
뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 협상단은 이란이 보유한 고농축 우라늄 전량 반출을 통한 ‘완전한 핵 능력 제거’를 요구했다. 이어 핵물질을 생산할 수 있는 우라늄 농축 프로그램을 제한해 이란의 잠재적인 핵 능력도 억제하고자 했다. 하지만 이란은 이 같은 미국의 요구를 ‘항복 종용’으로 받아들이며 “평화적인 원자력 에너지 사용 권리는 포기할 수 없다”고 맞선 것으로 전해졌다. 이와 관련해 지난해 6월 ‘12일 전쟁’과 이번 전쟁 모두 “핵무기가 없어서 당했다”는 인식이 이란 수뇌부에 팽배한 것으로 알려졌다.
이란은 이번 전쟁 발발 뒤 미 지상군의 핵물질 강제 확보 등에 대비하고 있다. 미국 과학국제안보연구소(ISIS)의 위성영상 분석 보고서에 따르면 이란은 지난달 18일부터 중부 도시 이스파한의 핵시설로 이어지는 세 개 터널 입구 주변을 흙더미와 울타리, 잡다한 잔해 등으로 바리케이드를 쌓아 막아 놨다. ISIS는 미국이 농축 우라늄 확보를 위해 지상군 투입에 나설 경우에 대비해 이 같은 조치를 한 것으로 보인다고 분석했다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 이란은 무기급 직전 단계인 60% 농축 우라늄 441kg을 보유하고 있으며, 이 중 최소 절반이 이스파한 지하시설에 보관됐을 가능성이 높다.
이란이 봉쇄해 온 호르무즈 해협의 개방 수준에 대해서도 양국 간 이견이 크다. NYT에 따르면 미국은 호르무즈의 즉각적 개방을 요구하고 있지만, 이란은 최종 합의가 타결된 후에야 해협을 개방하겠단 입장을 고수하고 있다. 11월 미국 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 행정부는 국제 유가 상승에 따른 지지율 하락을 막기 위해 신속한 호르무즈 개방이 시급하다.
미국 주도의 경제제재로 인한 이란의 해외 동결 자산을 해제하는 것과 이스라엘의 지속적인 레바논 공격을 둘러싸고도 양측은 입장 차이를 좁히지 못한 것으로 보인다.
● 트럼프, “어떤 일이 있어도 우린 이긴 것”
트럼프 대통령은 마라톤 종전 협상이 진행되는 동안 평소처럼 여유 있는 주말을 보냈다. 그는 11일 오전 골프장에 다녀온 후 플로리다주 마이애미 카세야센터로 이동해 이종격투기(UFC) 경기를 관람했다. 트럼프 대통령은 플로리다주로 떠나기 전 워싱턴 백악관에서 “타결이 될 수도 있고 안 될 수도 있다”며 “이란과 합의가 되는지는 내게 상관없다. 어떤 일이 있더라도 우리가 이긴 것”이라고 했다. 이란 지도부 제거, 군사 능력 약화 등 목표를 모두 달성했다는 기존 주장을 되풀이한 것. 협상에 연연하는 인상을 주지 않으려는 의도로도 읽힌다.
하지만 전쟁 출구전략을 모색하던 미국엔 정치적으로 부담스러운 상황이 다가오고 있다고 외신들은 진단했다. 상당한 양보 가능성을 상정한 채 이란과 협상을 이어갈지, 글로벌 경제에 다시 한번 충격을 줄 수 있는 추가 군사작전에 나설지 선택의 기로에 서 있다는 것이다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄라는 고지를 확보한 이란이 전향적 자세로 나서지 않고 협상을 장기전으로 끌고 갈 가능성이 높은 점도 미국으로선 부담이다. NYT는 “트럼프 행정부는 달갑지 않은 선택지에 직면하게 됐고, 이 선택지들은 상당한 전략적 정치적 부담을 수반할 것”이라며 “이란도 이런 미국의 상황을 잘 알고 있다”고 분석했다.
일단 양측은 모두 후속 협상 가능성을 열어 놨다. 밴스 부통령은 “우리는 매우 간단한 제안을 남기고 이곳을 떠난다. 이것이 우리의 최종적이고 최선의 제안”이라며 “이란이 이를 받아들일지 지켜보겠다”고 했다. 바가에이 대변인도 “이란, 파키스탄, 그리고 지역 내 우리의 다른 친구들(친이란 세력들) 사이의 접촉과 협의는 계속될 것”이라고 했다.
한편 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 얼굴이 훼손될 정도로 크게 다쳤지만 현재 회복 중이라고 로이터통신이 보도했다. 음성 회의를 통해 고위 당국자 회의에 참여하고 있고 미국과의 협상 등 주요 의사결정에 관여하고 있다고 로이터는 전했다.
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