불안한 휴전… 마지못해 동의한 이스라엘 “레바논은 제외”

[美-이란 2주간 휴전]
자국 안보이익 불충분한 달성 경계
“이란, 합의 직후 미사일 발사” 주장
미국과 이란이 7일(현지 시간) 2주간 휴전에 동의했지만, 이번 휴전이 사실상 ‘불안한 합의’에 그칠 수 있다는 우려가 나온다. 특히 이란에 대한 지속적인 공격과 신정체제 붕괴 필요성을 주장해 온 이스라엘이 미국과 이란의 휴전, 나아가 종전에 부정적인 반응을 보이고 독단적인 조치를 취할 수 있다는 관측이 제기된다. 이스라엘은 이번 전쟁 중 미국과 긴밀히 협력해 왔지만 이란 에너지 시설 등에 대한 공격을 미국 측 우려에도 단독으로 감행하는 등 일부 엇박자 행보도 보였다.
이날 CNN 등에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 공식 성명을 통해 “이스라엘은 이란이 (호르무즈) 해협을 즉각 개방하고, 미국·이스라엘 및 역내 국가들에 대한 모든 공격을 중단한다는 조건하에 도널드 트럼프 대통령의 이란 공격 2주 중단 결정을 지지한다”고 밝혔다. 다른 외신들도 백악관 고위 관계자를 인용해 “휴전 협상이 진행되는 동안 이스라엘도 이란에 대한 폭격을 중단하기로 했다”고 전했다.
그러나 이런 동의가 이스라엘의 속내와 다르다는 진단도 나오고 있다. CNN은 “이스라엘 당국자들은 휴전안을 마지못해 따르고 있으며, 미-이란이 체결한 일시 휴전 합의에 우려를 표하고 있다”고 전했다. 이스라엘 측이 이란 핵 폐기 등 자국의 안보 이익이 충분히 달성되지 않을 것을 극도로 경계하며, 대(對)이란 군사작전을 통해 달성해야 할 목표가 여전히 많이 남아 있는 것으로 본다는 것이다. AP통신도 익명의 소식통을 인용해 이스라엘 정부 내에서 이번 휴전 합의에 대한 우려가 제기됐다고 전했다. 네타냐후 총리도 지난달 CNN 인터뷰에서 ‘트럼프 대통령이 휴전을 제안할 경우 이스라엘도 이란 공격을 중단할 것이냐’는 질문에 답변을 피했다.
이런 가운데 휴전 범위를 둘러싸고 관련국들 간에도 엇갈린 주장이 나오고 있다. 휴전 협상을 중재한 파키스탄은 “이번 휴전 합의에는 이란뿐 아니라 레바논도 포함된다”고 밝혔다. 이번 전쟁 발발 뒤 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라를 무력화시키기 위해 이스라엘이 진행 중인 레바논 공습도 중단되어야 한다는 것. 하지만 이스라엘은 “이번 2주간 휴전은 레바논엔 적용되지 않는다”고 반박했다.
실제로 이스라엘은 8일에도 레바논 수도 베이루트와 베카 계곡, 남부 지역 전반에 대한 대규모 공습을 감행했다. 이스라엘군은 성명을 통해 “이번 전쟁 발발 뒤 헤즈볼라 기반 시설을 겨냥한 최대 규모의 공격이었다”고 밝혔다. 이스라엘은 이란의 공격이 이어지고 있다고도 주장했다. 7일 이스라엘 매체 타임스오브이스라엘은 이스라엘군을 인용해 이스라엘이 미국의 휴전 방침에 동의한 직후에도 이란의 탄도미사일 공격이 이어졌다고 전했다.
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