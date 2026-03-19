중동 에너지시설 피격에…브렌트 110달러 다시 돌파

이란과 주변국 에너지 시설이 전쟁으로 대규모 피격을 받았다는 소식에 국제유가가 요동을 치고 있다. 미국과 이스라엘, 이란 간 전쟁이 중동 에너지 시설 타격으로 번지면서 향후 국제유가가 더 오를 수 있다는 경고가 나오고 있다.
18일(현지시간) 국제유가 기준이 되는 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 배럴당 107.38달러로 전장 대비 3.8% 올랐다. 4월물 인도분 미국 서부 텍사스유(WTI) 선물 종가는 배럴당 96.32달러로 전거래일 대비 0.1% 상승했다.
브렌트유는 종가 산출 이후 미 동부시간 오후 4시 48분쯤 배럴당 111달러대로 오르며 상승 폭을 키웠다. 브렌트유가 장중 배럴당 110달러대로 올라선 건 지난 9일 이후 9일만이다.
이날 국제유가가 요동을 친 건 이란과 주변 중동 국가 에너지 시설이 전쟁으로 피격을 당했다는 소식이 전해지면서다. 이스라엘은 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안 아살루예의 천연 가스 정제시설 단지를 폭격했다.
이스라엘은 이번 전쟁에서 이란의 에너지 저장 시설, 군사 기지 등을 공격해 왔지만 에너지 시설을 직접 타격하지는 않았다. 이번 사우스파르스 등에 대한 공격은 에너지 생산 시설에 대한 첫 공격인 셈이다.
이란 역시 주변 중동국가 에너지 시설 공격을 단행했다. 실제로 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 생산의 20%를 담당하는 카타르 가스 시설 생산 단지인 라스라판 생산 단지에 미사일 공격을 퍼부었다. 카타르 외교부는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이번 공격은 사태를 악화하고 국가 주권에 대한 노골적인 침해”라며 “국가 안보와 지역 안정에 대한 직접적인 위협”이라고 비판했다.
라스라판 생산단지는 LNG 생산 외에 액화플랜트, LNG 저장시설 등을 보유하고 있다. 단지 면적 규모는 뉴욕시의 3분의 1 수준으로 초거대 에너지 생산 시설이다.
이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 라스라판 생산단지도 사실상 고립이 된 상황이다. 라스라판에서 생산한 LNG는 호르무즈 해협을 거쳐 아시아와 유럽으로 이동하는데, 바닷길이 막혀 결국 생산 중단이 결정된 것이다.
이란 전쟁으로 발생하는 중동 에너지 시설 파괴 공격이 광범위해지면서 국제유가는 향후 더 오를 수 있다는 우려가 나온다. 이스라엘 카츠 이스라엘 이스라엘 국방부 장관은 “오늘 모든 전선에 걸쳐 중대 이변이 예상되며 이란과 레바논 내 헤즈볼라와의 전투가 더 격렬해질 것”이라고 예고했다.
씨티은행은 브렌트유 가격이 며칠 내 배럴당 120달러까지 상승할 것으로 봤고 4월까지 하루에 1100만에서 1600만 배럴의 공급 차질이 발생할 수 있다고 봤다.
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