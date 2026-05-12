트럼프 “이란 답변 마음에 들지않아”… 방중前 ‘종전 합의’ 사실상 물건너가

핵농축 20년 중단 거부 “제3국 반출”
이란, 호르무즈 통제권 보장도 요구
트럼프 추가 공격 언급에 위기감
도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지 시간) 트루스소셜을 통해 “방금 이란의 소위 ‘대표들’로부터 온 답변을 읽었다”며 “나는 그 답변이 마음에 들지 않는다”고 밝혔다. 또 “완전히 받아들일 수 없다”고 했다. 앞서 미국은 중재국 파키스탄을 통해 이란에 종전안을 제안해 이날 답변을 받았는데, ‘수용 불가’ 입장을 밝힌 것이다. 트럼프 대통령은 6일 “합의까지 거의 다 왔다”며 이르면 일주일 내 종전 선언 가능성까지 시사했다. 하지만 양측의 종전 협상이 진전을 이루지 못하면서 당분간 합의는 기대하기 어려울 것으로 보인다. 전쟁 재개 위기감이 높아지고 있다는 우려도 커지고 있다. ● 미-이란, 핵 문제 입장 차이 못 좁혀
이란이 이날 미국에 전달한 공식 답변서는 여러 쪽의 분량으로, 그 안에는 “이란 측 요구사항이 상세히 담겨 있지만 양측 간 입장 차가 여전하다”고 월스트리트저널(WSJ)이 관련 내용을 잘 아는 인사들을 인용해 보도했다. 양국은 일단 초기 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 이후 30일간 집중적으로 후속 협상을 진행하는 큰 틀에는 공감대를 이뤘던 것으로 보인다. 다만 미국은 MOU에 핵 문제까지 포함하려 했지만, 이란은 핵 문제를 30일간 추가 협상 기간에 별도로 다뤄야 한다는 입장을 고수한 것으로 전해졌다.
특히 이란은 핵 프로그램 및 고농축 우라늄 비축분 처리 문제에 대한 미국의 요구를 답변서에 제대로 반영하지 않았다고 한다. WSJ에 따르면 이란은 보유 중인 고농축 우라늄 일부는 희석하고, 나머지는 제3국으로 이전하는 방안을 제안했다. 또 미국의 20년간 농축 중단 요구에 대해서도 훨씬 짧은 기간만 수용 가능하다고 했고, 핵시설 해체 요구는 거부했다. 반면 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 절대 가져선 안 되며, 현재 보유 중인 우라늄은 모두 미국 등 해외로 반출해야 한다는 기존 방침을 고수하고 있다.
중동산 원유의 핵심 수송로인 호르무즈 해협을 둘러싼 입장 차도 여전하다. 이란 혁명수비대와 가까운 반관영 타스님통신에 따르면 이란은 답변서에서 호르무즈 해협에 대한 이란의 ‘통제권 보장’을 강조했다. MOU 체결과 동시에 미국의 대(對)이란 해상 봉쇄를 즉각 종료할 것도 요구했다고 한다. 또 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란산 원유 판매에 부과한 제재는 물론이고 해외에 동결된 이란 자금 해제도 요구했다.
반면 미국은 전쟁 발발 전처럼 각국 민간 선박이 호르무즈 해협을 자유롭게 항행할 수 있어야 한다는 입장이다. 이란이 핵문제를 추후 협상으로 미루고, 즉각적인 제재 해제를 요구한 게 사실이라면 11월 중간선거를 앞두고 전쟁 성과를 보여줘야 하는 트럼프 대통령으로선 선뜻 수용하기 어려웠을 거라는 분석이 나온다.
● 美, 다시 군사작전 나설 수도
파키스탄의 중재 속에 급물살을 타는 듯했던 미국과 이란의 종전 협상이 결렬되면서 미국이 군사작전 카드를 다시 꺼내들 가능성이 제기된다. 트럼프 대통령도 이날 공개된 미 시사 프로그램 ‘풀 메저(Full Measure)’와의 인터뷰에서 “우리가 공격 가능한 다른 목표들이 더 있다”며 이란을 2주간 추가로 공격할 수 있다고 했다.
다만 지상군 파견 등 이란과의 전면전으로 치달을 경우 전쟁 장기화에 대한 부담이 커지는 만큼, 기존의 대이란 해상 봉쇄 강도를 높여 이란을 경제적으로 압박할 가능성이 높은 것으로 관측된다. 현재의 ‘저강도 대치’ 상황을 당분간 이어가며 좀 더 긴 호흡으로 이란을 옥죌 수 있다는 것이다.
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