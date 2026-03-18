美국방차관, 美의회 ‘한국 사드 반출 우려’에 “자산 재배치 능력은 미국 강점”

마이클 터피 미국 국방부 획득·유지 담당 차관은 17일(현지 시간) 주한미군 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)의 중동 반출과 관련해 “군 자산을 재배치하는 능력은 미국의 강점이다”는 입장을 밝혔다.
더피 차관은 이날 하원외교위원회 청문회에 출석해 아미 베라 민주당 하원의원(캘리포니아주)의 질문에 이같이 답했다. 베라 의원은 “현재도 북한의 위협이 지속되는 상황에서 사드 자산이 재배치되는 것에 대해 우려가 크다”며 “중동 지역 미군 자산을 보호해야할 필요성은 이해하지만 이러한 재배치는 얼마나 오래가느냐”고 물었다. 이에 더피 차관은 “구체적인 자산 재배치 기간에 대해서는 말하기 어렵고, 자산 재배치와 관련해 인지하고 있는 바도 없다”며 미군의 일부 사드 시스템이 중동으로 재배치되고 있는 것 자체는 확인하지 않았다. 다만 그는 “전 세계적으로 가장 시급한 필요에 맞춰 군사 자산을 유연하게 재배치할 수 있는 능력은 미국의 중요한 강점이라고 생각한다”고 밝혔다.
특히 더피 차관은 “한국과의 동맹을 유지하고, 가능한 모든 방어 역량을 제공하겠다는 우리의 의지는 확고하다”고 강조하며 “방산 산업 기반을 강화해 무기 확보 능력을 확대하고, 필요 시 전 세계 어디에서든 대응할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 앞서 이란 전쟁 발발 이후 경북 성주의 미군 기지에 배치된 사드 발사차량들이 미군 대형 수송기의 이착륙이 잦은 경기 오산기지로 이동한 것으로 알려진 바 있다.
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