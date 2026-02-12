“고급 레스토랑보다 포옹”…영국 설문 87%, 소소한 일상적 표현 선호

영국인들은 특별한 날 장미꽃다발이나 고급 레스토랑 식사 같은 거창한 이벤트보다 일상 속 작은 행동이 더 선호하는 것으로 나타났다.
11일 영국 매체 더 선(The Sun)에 따르면 친환경 비영리 조직 Smart Energy GB가 발렌타인데이를 앞두고 영국 성인 2000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 87%는 비싼 이벤트보다 소소한 일상적 표현이 더 중요하다고 답했다.
사랑을 가장 크게 느끼는 행동으로는 ‘키스와 포옹’(44%)이 1위를 차지했다. 이어 ‘집에서 직접 만든 식사’(31%), ‘함께 산책하기’(28%), ‘침대나 소파에서 함께 기대기’(27%), ‘손잡기’(23%), ‘정성 어린 메모와 메시지’(20%) 등이 뒤를 이었다.
특히 눈길을 끈 부분은 ‘집안일 분담’이었다. 응답자의 66%는 배우자가 공과금을 제때 납부하고 보험을 관리하는 등 집안 행정을 챙길 때 사랑을 느낀다고 답했다.
반면 37%는 거창한 로맨틱 이벤트가 ‘좋지만 꼭 필요하지는 않다’고 답했다. 15%는 부담스럽다고 평가했고, 27%는 재정적으로 낭비라고 인식했다.
동거 10년 이상 커플의 57%는 화려한 이벤트보다 꾸준한 실천을 더 선호한다고 밝혔다. 장기 관계일수록 실용적인 사랑 표현을 중시하는 경향이 뚜렷하게 나타난 셈이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0