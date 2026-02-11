러 외무 “안보리 대북 추가제재 막겠다…비핵화 요구 무례”

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 11일(현지 시간) 유엔 안전보장이사회가 북한에 대한 새로운 제재를 승인하는 것을 막겠다고 밝혔다.
타스통신에 따르면 라브로프 장관은 이날 러시아 하원 대정부 질의에서 “유엔 안보리에서 북한에 대한 어떠한 제재 결의안도 통과하지 못하도록 중국과 함께 저지할 것”이라고 말했다.
라브로프 장관은 북한의 비핵화를 주장하는 게 부적절하다는 의견도 피력했다. 그는 “미국과 한국이 핵 요소를 포함한 군사 협력을 적극 강화하고, 일본이 이 협력에 참여하는 환경에서 북한에게 비핵화를 요구하는 건 무례한 일”이라고 말했다.
이어 라브로프는 북한 파병군에 대해 감사의 뜻을 밝혔다. 그는 “2024년 6월 러시아와 북한이 체결한 포괄적 전략적 동반자 관계 조약(북러조약)이 유라시아 안보 구조 구축에 중요하게 기여하고 있다”고 강조했다.
