신정체제 흔들리자…하메네이 측, 코인 2조원 국외로 빼돌렸다

이란에서 대규모 반정부 시위로 수천 명의 사망자가 발생한 가운데, 이란의 최고지도자 알리 하메네이의 차남이며 한때 부친의 후계자로도 꼽혔던 모즈타파 하메네이 등 이란 지도부 인사들이 해외로 거액의 자금을 빼돌리고 있다는 주장이 나왔다. 지도부 인사들이 이슬람 신정체제 유지에 대한 위협을 느끼고 미리 탈출 자금을 마련하고 있다는 분석이 제기된다.
16일(현지 시간) 이스라엘 N14 방송은 “최근 48시간 동안 이란 엘리트들이 15억 달러(약 2조2120억원) 상당의 암호화폐를 이란 밖으로 송금했다”고 보도했다. 매체는 모즈타파 하메네이 혼자서만 3억2800만 달러(약 4837억 원)를 아랍에미리트(UAE) 두바이로 빼돌렸다며 “정권 지도부는 자신들이 살아남을 수 없다는 생각에 훗날을 대비하고 있다”고 전했다.
스콧 베선트 미국 재무장관도 14일 뉴스맥스 인터뷰에서 “이란 지도부가 수백만, 수천만 달러를 해외로 송금하거나 몰래 빼돌리고 있다”며 “쥐들이 배에서 도망치는 격”이라고 언급했다.
한편 시위는 정부의 유혈진압으로 수천 명이 사망하면서 잦아드는 모습이다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)에 따르면 14, 15일 이틀간 이란 전역에서 시위가 전혀 일어나지 않았다고 전했다.
AP통신도 “지난 며칠간 테헤란에서 시위의 조짐이 보이지 않았으며, 겉으로 보기에는 거리가 정상으로 돌아왔다”며 “수천 명의 목숨을 앗아간 가혹한 진압으로 시위를 억누르는 데에 성공한 것으로 보인다”고 보도했다.
