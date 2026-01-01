트럼프 “시위대 처형땐 강력 조치” 마두로 축출같은 軍작전 경고

[이란 반정부 시위 사태] 시위대에 “정부 점령하라” 메시지
마두로 체포-솔레이마니 살해 거론
하메네이 ‘핀셋 타격’ 가능성 시사
특사 보내 팔레비 왕세자와 접촉도… NSC서 대응 논의… 軍 개입 엇갈려
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부가 시위대를 교수형에 처한다면 “매우 강력한 조치(very strong action)에 나설 것”이라고 13일(현지 시간) 밝혔다. 지난해 12월 28일부터 발발한 반(反)정부 시위를 유혈 진압하고 있으며, 14일 26세 남성 에르판 솔타니의 사형 집행까지 예고한 이란 정부에 군사 옵션 카드를 쓸 수 있음을 경고한 것이다.
트럼프 대통령은 같은 날 트루스소셜에 “애국자들이여. 정부 기관들을 점령하라. 도움이 곧 도착한다(help is on its way)”고도 썼다. 이란 시위대에 힘을 실어주는 메시지를 전하며 조만간 미국이 사태에 개입할 가능성을 언급했다.
다만 이런 발언과 무관하게 미국이 실제 이란에 개입하는 것이 어려울 것이란 전망도 여전하다. 그간 시위대의 배후로 미국을 지목하는 이란 정부가 보다 강경한 진압에 나설 수 있고, 이란 내 반미 감정 또한 고조될 수 있기 때문이다. ‘미국 우선주의 및 고립주의’를 지지하는 트럼프 대통령의 미국 내 지지층 또한 군사 개입에 부정적이다.
미 정치매체 액시오스는 트럼프 대통령의 최측근인 스티브 윗코프 백악관 중동 특사가 이달 10, 11일 중 미국에 망명 중인 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 리자 팔레비(66)와 비밀리에 회동해 이란 사태를 논의했다고 전했다. 이를 두고, 미국이 신정일치 국가 이란의 최고지도자 알리 하메네이의 퇴진, 신정체제 붕괴 가능성에도 대비한다는 분석이 나온다.
● 마두로-솔레이마니-바그다디 사례 거론
트럼프 대통령은 이날 CBS방송 인터뷰에서 솔타니의 교수형 가능성에 관한 질문을 받고 “만약 교수형을 집행하면 매우 강력한 조치에 나설 것”이라고 경고했다. 또 ‘강력한 조치’의 최종 목표는 “이기는 것”이라고 강조했다.
그는 진행자가 ‘이기는 것’을 어떻게 정의하느냐고 묻자 3일 군사작전을 통해 체포한 뒤 미국으로 압송한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 거론했다. 2019년 10월 제거한 이슬람 수니파 테러단체 이슬람국가(IS)의 수괴 아부 바크르 알 바그다디, 2020년 1월 제거한 가셈 솔레이마니 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관도 언급했다. 또 지난해 6월 B-2 폭격기로 이란 본토의 핵시설을 타격한 사례도 들었다.
마두로 대통령의 생포와 바그다디 제거에는 미 육군 최정예 특수부대인 델타포스가 투입됐다. 솔레이마니는 무인기(드론)로 살해됐다. 미국의 압도적인 군사력과 정보 자산으로 ‘핵심 표적’만 공격하는 방식이다. 일각에선 트럼프 대통령이 하메네이 등 이란 최고위 핵심 지도부를 겨냥한 ‘핀셋 타격’에 나설 수 있음을 시사한 것 아니냐는 분석도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 “도움이 곧 도착한다”고 언급한 건 미국이 이란 당국을 상대로 조만간 행동에 나설 가능성을 시사하는 것이라고 전했다.
윗코프 특사와 팔레비 왕세자의 회동에도 관심이 쏠린다. 팔레비 왕세자의 부친은 1979년 이란의 이슬람 혁명으로 퇴위한 무함마드 팔레비 왕이다. 팔레비 왕세자를 비롯한 팔레비 왕가 사람들은 이후 미국에 정착해 하메네이의 독재를 고발하는 반정부 활동을 해왔다. 그는 12일 CBS와의 인터뷰에서 “이란에서 인명 피해를 최소화하는 가장 좋은 방법은 (미국이) 더 빨리 이란에 개입하는 것”이라고 주장했다. ● 군사 개입 걸림돌 여전
백악관 국가안보회의(NSC)는 이날 트럼프 대통령이 불참한 가운데 회의를 열고 경제 제재 강화 등 비군사 옵션, 군사 공격 등 다양한 이란 대응 시나리오를 논의했다.
다만 미국의 군사 개입에 대해선 부정적인 반응을 보인 인사들이 많은 것으로 전해졌다. 이란의 반발, 미국 내 반대 여론은 물론이고 미군의 배치 현황 또한 걸림돌이다. 마두로 대통령 축출을 위해 미군의 핵심 자산이 대거 중남미 카리브해로 이동했기 때문이다. 중동 내 미 공군 기지에서 전투기를 투입하고, 인근 해역에 배치된 미 구축함에서 토마호크 미사일 등을 발사하는 방안이 가능한 선택지로 꼽힌다.
하지만 사우디아라비아를 중심으로 아랍권 주요국과 미국의 중동 내 핵심 우방인 이스라엘 등은 후폭풍을 우려해 미국의 이란에 대한 군사 개입에 부정적이라고 NBC방송이 전했다. 미국의 이란 공격 시 이란이 페르시아만 봉쇄에 나서고, 사우디 아랍에미리트 카타르 같은 인근 친미 산유국을 공격하면 유가 급등 등 미국 경제에도 큰 타격이 예상된다.
한편 미국에 본부를 둔 인권단체 ‘HRANA’는 이번 시위로 최소 2571명이 숨졌다고 추산했다. 영국 소재 반체제 매체 ‘이란인터내셔널’은 사망자를 1만2000여 명으로 추산했다. 하메네이의 발포 지시로 8, 9일 양일간 국가 권력에 의한 계획적인 대학살이 발생했다고 덧붙였다. 13일 이란 국영방송 또한 시위 과정에서 “많은 순교자가 나왔다”고 밝혔다. 이란 국영방송이 사망자가 다수라고 인정한 건 처음이라고 AP통신은 전했다.
