“이란, 美위협 진지하게 여기겠나” 질문한 기자에…트럼프 “멍청하다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지 시간) 이란의 대규모 반정부 시위 사태와 관련한 CNN 여성 기자의 질문에 “멍청하다”고 말하는 등 또다시 취재진에 격앙된 반응을 드러냈다.
12일(현지 시간) 더 미러 US 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 전날 플로리다 팜비치에서 워싱턴으로 이동하며 전용기 에어포스원에서 기자들로부터 이란 당국의 시위대 강경 진압에 대한 질문을 받았다.
그는 “우리는 한 시간마다 (이란) 상황을 보고받고 있다. 몇몇 강력한 선택지들을 살펴보고 있고, 결정을 곧 내릴 것”이라며 군사 개입 가능성을 시사했다.
이때 한 CNN 기자가 “미국의 위협에 대해 이란이 진지하게 받아들일 것 같은가”라고 묻자, 트럼프 대통령은 격앙된 말투로 “그렇게 생각한다. CNN도 그렇게 생각하지 않느냐”라고 되물었다.
이어 △베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전 △2020년 가셈 솔레이마니 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관 암살 △2019년 이슬람국가(IS) 지도자 아부 바크르 알 바그다디 제거 작전 등을 언급하며 “이 같은 일련의 사태 이후에도 과연 이란이 진지하게 받아들이지 않겠느냐”라고 지적했다.
그러면서 조롱하는 어조로 “수년 동안 나와 이런 일을 겪어와 놓고 그런 멍청한 질문을 하느냐”라고 말했다.
트럼프 대통령은 과거부터 자주 언론인들을 공격해 왔지만, 특히 최근 몇 달 동안 여성 기자들을 상대로 무례한 태도를 보였다고 미러 US는 전했다.
지난달 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 한 CNN 기자에 대해 “항상 멍청하고 불쾌하다”고 비난하며 이름의 철자까지 틀리게 표기했다.
추수감사절 기자회견에선 CBS뉴스 백악관 특파원이 주방위군 2명을 총격 살해한 혐의로 기소된 아프가니스탄 남성에 대한 연방 정부의 조사 과정을 문제 삼자, 트럼프 대통령은 “바보냐, 멍청한 사람이냐”라고 소리쳤다.
자신에 대해 ‘나이가 들면서 활동이 줄어든다’는 내용의 기사를 보도한 뉴욕타임스(NYT) 기자에겐 “못생겼다”고 비하했다. 블룸버그 통신 소속 기자가 ‘엡스타인 파일’을 아직 공개하지 않는 이유를 물었을 당시엔 “조용히 해, 돼지야”라고 쏘아붙였다.
트럼프 대통령은 집권 1기부터 NYT, 워싱턴포스트(WP), CNN 등 주류 언론을 “국민의 적” “가짜 뉴스”라고 폄훼하며 노골적으로 적대감을 드러내 왔다.
한편 미러 US는 트럼프 대통령이 캐롤라인 레빗 백악관 대변인을 향해서도 ‘엉뚱한 농담’을 던졌다고 보도했다. 트럼프 대통령은 이날 전용기가 난기류로 흔들려 중심을 잃을 뻔하자 “뭔가 잡을 게 필요한데 캐롤라인은 아닐 것”이라며 웃었다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
