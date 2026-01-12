홍콩 도로서 차 가로막고 흉기 휘두른 러시아 여성 체포(영상)

영상=X(엑스·옛 트위터)

온라인상에 확산된 영상에는 여성이 도로에 앉아 있다가 갑자기 일어나 스마트폰으로 추정되는 물체를 한 차량에 던진 뒤 차량 쪽으로 다가가 운전석 문을 열려는 모습이 담겼다.