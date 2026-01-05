마두로 체포한 ‘델타포스’, IS 지도자 제거도

[트럼프, 마두로 축출]
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 체포를 담당한 미국 육군 최정예 특수부대 ‘델타포스’는 미 해군 특수부대 ‘네이비실’과 함께 미국 합동특수전사령부(JSOC)의 양대 핵심 전력으로 꼽힌다.
해군 네이비실과 특수전 핵심 전력
1977년 창설된 델타포스는 대(對)테러 작전, 고위 인물 체포 등에 특화됐다. 제2차 세계대전 등에서 비슷한 역할을 수행한 영국 공수특전단(SAS)을 본떠 만들어졌다. 종종 미 중앙정보국(CIA), 연방수사국(FBI) 등 주요 정보기관과 합동 작전을 수행한다. 병력 규모, 지휘 체계 등 대부분의 사안은 기밀에 부쳐져 있다.
델타포스는 알카에다, 탈레반, 이슬람국가(IS) 등 이슬람 극단주의 무장단체의 지도부를 제거할 때 명성을 떨쳤다. 특히 도널드 트럼프 1기 행정부 시절인 2019년 10월 시리아 이들리브에서 수니파 극단주의 무장단체 IS의 지도자 아부 바크르 알 바그다디를 제거했다. 당시 델타포스가 군견을 투입해 막다른 동굴로 도망간 바그다디를 쫓자 그는 입고 있던 자살 폭탄 조끼를 터뜨려 자폭했다. 당시 트럼프 대통령은 워싱턴 백악관 상황실에서 이 과정을 실시간으로 지켜봤다.
요원 선발 과정도 엄격하다. 통상 5년 이상의 군 경력자 중 엄격한 체력 및 지적 능력, 심리 검사 등을 거친 사람만이 선발된다. 이후 저격술, 폭파술, 요인경호술 등 전문교육 과정을 거친다.
미국이 국제 분쟁에 종종 델타포스를 투입하는 것은 ‘전면전 회피’ 목적이 크다. 대규모 지상군 파병 없이도 미국의 전략적 이권을 관철할 수 있는 작전을 효과적으로 수행할 수 있기 때문이다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0