北 제공 곡사포 “너무 쉽게 고장나”…러시아군 불만

러시아군이 운용하고 있는 북한의 D-74 122mm 곡사포. X(구 트위터) 캡처
북한이 러시아 측에 제공한 곡사포가 문제가 많다는 보도가 나왔다. 해당 곡사포는 소련시절 개발됐지만, 북한이 들여와 자체 개량을 했다.

23일(현지시간) 우크라이나 군사 매체 ‘밀리타르니’는 러시아군 관계자를 인용해 북한이 생산해 제공한 D-74 122mm곡사포의 장단점을 소개했다.

매체는 러시아가 운용하던 122mm D-30 곡사포와 매우 유사해 부품 호환이 잘 된다는 점을 장점으로 뽑았다. 여기에 사거리가 약 19km인 D-30과 비교해 D-74는 최대 24km에 달한다는 점도 언급했다.

하지만 관계자는 단점이 많다고 지적했다. 그는 “제조 품질이 떨어지고 포의 금속 강도 낮아 자주 고장 난다. 이는 매우 오래된 무기인 만큼 내구성 문제”라고 했다.

北 곡사포 금속 강도 낮아 쉽게 고장

해당 무기를 운영하던 러시아군 포병들은 D-74가 금속 강도가 낮아 포의 수직 받침대 역할을 하는 잭과 바퀴가 쉽게 고장 난다며 불만을 제기해왔다고 한다.

우크라이나 전선에서 북한이 생산한 D-74는 지난 10월 처음 포착된 바 있다. 해당 무기는 1940년대 후반 구소련이 개발해 1950년대에 생산한 ‘골동품’이다. 북한은 1960~1970년대 해당 무기를 대량 도입하고 자체 개량해 운용해온 바 있다.

우크라이나 침공작전을 수행하고 있는 러시아군이 각종 국제 제재로 인해 전쟁물자가 부족해지자 북한으로부터 포와 미사일을 수입하는 과정에서 이같은 골동품도 들어오게 된 것으로 보인다.

매체는 “냉전시대부터 거의 모든 D-74가 소련 무기고에서 중동과 아시아로 이전됐다”며 “D-74는 북한과 베트남, 중국, 알제리 군대에서 활발히 사용되었으며 여전히 사용되고 있다”고 전했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
