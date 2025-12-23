佛 “포식자시대 대비” 재정난에도 새 핵항모 건조… 英도 전력 강화

샤를드골함 2배 유럽 최대 8만t급
17조8000억 들여 2038년 취역 예정
英 “프린스오브웨일스 완전한 운용”
러-中 등 위협 맞서 “재정보다 안보”
“‘포식자의 시대(Era of Predators)’를 대비해야 한다. 새로운 핵추진 항공모함이 필요하다.”
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 21일 신규 핵추진 항공모함 건조 계획을 밝혔다. 새 항공모함은 길이 310m, 무게 7만8000∼8만 t급으로 자국산 라팔 전투기 30대, 승조원 2000명을 수용할 수 있다. 현재 프랑스가 운용 중인 핵추진 항공모함 ‘샤를드골’함(4만2000t)의 2배에 가깝다. 비용은 최소 102억5000만 유로(약 17조8000억 원)로 예상된다.
지난해 프랑스의 재정적자는 국내총생산(GDP)의 5.8%인 1696억 유로(약 294조 원)다. 정부 부채 비율 또한 GDP 대비 114%다. 모두 유럽 주요국 중 최상위권이다.
이처럼 나라 살림이 어려운 상황에서도 천문학적 비용이 예상되는 항공모함 건설에 나서는 것은 ‘안보 자강(自强)’이 갈수록 절실해지는 현실을 반영한 조치란 평가가 나온다. 우크라이나 전쟁의 장기화, 유럽 각국에 방위비 증액을 거세게 압박하는 도널드 트럼프 미국 대통령, 연일 군사력을 강화하며 영향력을 키우는 중국 등으로 인한 안보 리스크에 대비하려면 어떤 식으로든 군사력 강화가 불가피하다는 뜻이다.
● “새 항공모함, ‘포식자 시대’ 대비”
로이터통신 등에 따르면 아랍에미리트(UAE)를 방문 중인 마크롱 대통령은 이날 수도 아부다비 인근의 자이드 프랑스 군기지에서 “차세대 항공모함 건조 프로그램을 시작하기로 결정했다”고 밝혔다. 새 항공모함의 규모는 최근 취역한 중국의 푸젠함과 비슷하다. 다만 최대 10만 t급의 항공모함을 운용하는 미국보다는 작다.
그는 현 국제 정세를 ‘포식자의 시대’로 규정하며 “우리는 특히 해상에서 강해야 한다”고 강조했다. 새 항공모함은 2001년 도입한 ‘샤를드골’함의 퇴역 시점인 2038년경 취역할 예정이다.
프랑스 정부는 최근 군사력 강화에 치중하고 있다. 2027년 국방 예산 목표치는 640억 유로(약 111조22억 원)로 제시했다. 마크롱 대통령이 취임한 2017년(320억 유로)의 두 배다. 2030년까지 현재 4만 명인 예비군 또한 8만 명으로 확대하기로 했다.
마크롱 대통령이 국내가 아닌 해외에서 새 항공모함의 건조 계획을 밝혔다는 점도 눈길을 끈다. 자이드 기지에는 약 900명의 프랑스군이 주둔하고 있다. 또한 UAE는 프랑스산 무기의 주요 구입국이다. 2021년 라팔 전투기 80대를 190억 달러(약 28조 원)에 사들였고 올해부터 인도받고 있다. 마크롱 대통령은 같은 날 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 중동 안정을 위한 양국의 협력 강화 방안 등도 논의했다.
다만 프랑스 일각에서는 재정위기로 연금 개혁 등도 중지된 상황에서 새 항공모함을 건조하는 것을 우려한다. 영국 시사주간지 이코노미스트도 ‘2026년 세계 대전망’에서 내년 중 주요 선진국에서 재정위기가 터질 수 있다면서 그 대상으로 프랑스를 지목했다. ● 영국도 항공모함 전력 강화
영국도 항공모함 전력 강화에 나섰다. 지난달 존 힐리 영국 국방장관은 ‘프린스오브웨일스’함이 ‘완전한 운용 능력(FOC)’을 갖추게 됐다고 밝혔다.
FOC는 항공모함이 모든 임무를 제한 없이 수행할 수 있는 상태에 도달했다는 것을 뜻한다. 이를 위해선 항공모함에 전투기가 최대 수용 가능한 숫자만큼 탑재 및 출격할 수 있는 상태가 돼야 한다. 또 구축함과 호위함, 잠수함, 보급함 등을 포함한 항모타격단(Carrier Strike Group)을 편성해 독자적 임무 수행이 가능해야 한다.
영국은 지난달 지중해에서 열린 미국, 이탈리아, 프랑스 등이 함께한 ‘팰컨 스트라이크 2025’ 훈련을 계기로 이 같은 능력을 갖추게 됐다고 밝혔다. 현재 영국은 각각 6만5000t급인 ‘퀸엘리자베스’함, ‘프린스오브웨일스’함 등 두 척의 항공모함을 보유하고 있다. 다만 핵추진 방식은 아니다.
영국 또한 프랑스와 마찬가지로 재정적자 및 국가부채 증가 우려에 시달리고 있다. 그럼에도 군사력 강화에 나선 것 역시 안보 자강 때문으로 풀이된다. 더타임스는 미국에 대한 군사 의존도를 낮추기 위해 영국의 항공모함 전력 강화가 불가피하다고 진단했다.
댓글 0