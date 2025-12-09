알츠하이머 연구에 평생 바친 앤디김 부친, 알츠하이머 진단

김 의원은 알츠하이머를 연구한 아버지를 소개하며 “나는 아버지의 일생의 일을 끝낼 수 없다. 병을 고칠 수도 없다”면서도 “내가 아버지, 가족과 함께 지옥을 겪어야 한다면, 이 과정에서 가능한 많은 사람을 돕겠다”라고 말했다.

앤디 김 민주당 의원 스레드 갈무리

김 의원은 올 1월 미국 워싱턴 의회에서 취임 선서를 하고 상원의원으로서의 공식 임기를 시작했다. 선서를 마치고 이뤄진 기념사진 촬영에 부친인 김 씨도 휠체어를 타고 참석했다. 김 의원은 카멀라 해리스 당시 부통령에게 부친을 소개했고, 해리스 부통령도 웃으며 악수로 화답했다.