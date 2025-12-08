루브르 이번엔 누수…이집트 고대 도서 400권 손상

보석 도난사고 이어 관리 부실 도마에
올해 10월 1억 달러(약 1500억 원) 규모의 보석을 도난당한 프랑스 루브르 박물관이 누수로 이집트 고대 도서 수백권이 손상되는 피해를 입었다고 7일(현지 시간) 로이터통신 등이 보도했다.
보석 도난 사건과 안전 부실, 누수 등의 문제가 연이어 발생하면서 루브르 박물관의 관리 부실 문제가 지속 제기될 것으로 전망된다.
로이터통신에 따르면 루브르 박물관은 이날 지난달 말 발견된 누수로 박물관의 이집트 유물 부서에 있던 300∼400권의 도서가 손상됐다고 밝혔다. 프랑시 스탱보크 루브르 박물관 부관장은 “피해 작품은 연구자들이 사용하는 이집트학 서적과 과학 문서”라고 했다.
스탱보크 부관장은 “손상된 작품들이 19세기 후반∼20세기 초반의 것으로 매우 유용하지만 절대 유일무이한 것은 아니다”고 밝혔다. 이어 “현재로서 해당 소장품에 회복할 수 없는 명확한 손실은 없다”며 피해 소장품들은 건조 이후 복원 과정을 거쳐 원래 자리로 돌아갈 것이라고 덧붙였다.
반면, 예술 관련 사이트인 라 트리뷴 드 라르는 이와 달리 이번 누수로 인해 400여 권의 희귀 도서가 피해를 봤다고 짚었다.
루브르 측은 배관 노후화를 문제의 원인으로 추정했다. 노후화로 난방·환기 시스템에 연결된 유압 시스템 밸브가 실수로 열렸고, 건물 천장을 통해 도서가 보관된 곳으로 물이 스며든 것이란 설명이다. 스탱보크 부관장은 “내년 9월 수리가 예정돼 있었다”면서 내부 조사에 들어갈 예정이라고 밝혔다.
루브르 박물관은 올해 관리 부실 문제로 여러 차례 지적을 받았다. 10월에는 4인조 괴한이 보석 8점을 훔쳐 달아났다. 지난달에는 안전 문제로 인해 도자기 전시관인 캄파나 갤러리를 임시 폐쇄했다. 직원 사무실로 사용 중인 캄파나 갤러리 위층의 바닥을 지탱하는 들보가 취약한 것으로 드러나 정확한 진단과 보강 공사에 나섰다.
김성모 기자 mo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0