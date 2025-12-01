“차 대접하겠다” 글에 러 女승무원 징역 7년, 왜?

소셜네트워크서비스(SNS)에 러시아군을 비판하는 글을 올린 러시아의 한 20대 승무원이 징역형을 선고받았다.
29일(현지시간) 영국 매체 ‘더선’ 등에 따르면 우랄항공 승무원인 바르바라 볼코바(23)는 군 명예 훼손 혐의로 징역 7년을 선고받았다.
볼코바는 SNS를 통해 러시아군의 전쟁 수행을 비판하고 “전쟁에 동원된 우크라이나 군인들을 비행기에서 만나면 차를 대접하겠다”는 글을 올린 혐의로 기소됐다.
항공사 측은 “계정이 해킹됐을 가능성이 있다”고 주장했다. 그러나 수사 결과 볼코바가 직접 작성한 글로 확인됐다. 볼코바는 “우크라이나군에 지인이 많다”며 “그중 많은 이들이 사망했다. 러시아군이 민간인을 살해했다”는 글을 게시하는 등 러시아군을 직접적으로 비판했다.
볼코바에게 적용된 조항은 러시아 형법 207조3항이다. 러시아 형법 207조3항은 ‘러시아군에 대한 고의적인 허위 정보를 대중에 유포하는 행위’에 거액의 벌금과 3년 이하의 징역형을 부과할 수 있도록 하고 있다.
법원은 “볼코바는 러시아군이 우크라이나 민간인을 죽이려는 목적으로 폭력 행위를 저지르고 있다고 주장했다”고 밝혔다.
재판 당일 볼코바는 양팔에 수갑이 채워진 채 법원으로 이송됐다. 그는 재판 과정에서 별다른 반론을 펴지 않은 것으로 전해졌다.
재판부는 그가 러시아군에 관한 허위 정보를 퍼뜨렸고 정치적 반감을 드러냈다는 판단을 내리며 징역 7년을 선고했다. 재판부는 “러시아군이나 전쟁을 공개적으로 비판하는 표현은 법으로 엄격히 제한된다”고 전했다.
볼코바는 조사 단계에서 “러시아를 사랑하지만 정부 정책은 지지하지 않는다”고 말한 것으로 알려졌다.
앞서 볼코바는 러시아 군대의 명예를 실추시킨 등 혐의로 벌금 392달러를 선고받는 등 형사 처벌을 받은 전력이 있다.
당시 그는 자신이 아는 우크라이나인의 죽음에 대해 알렸고, SNS에 ‘우크라이나에 영광을!‘이라는 문구를 적은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 그는 몇 달 후에 일자리를 잃었고 결국 체포됐다.
러시아에서는 러시아군 비판은 물론 우크라이나에 대한 지지나 동정 표현조차 금지돼 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0