“음란물 보며 도박” 파타야 고급 콘도 급습…46세 한국인 남성 덜미

태국 파타야의 한 고급 콘도에서 한국인 남성이 마약 투약과 성매매 알선 혐의로 체포됐다. 체포 당시 그는 음란물을 시청하며 도박을 하고 있었던 것으로 드러났고, 현장에서는 필로폰 16g과 각종 흡입 도구가 발견됐다.
● 젊은 여성 불러 ‘마약 파티’…필로폰 16g 발견
23일(현지시각) 타이이그재미너(Thai Examiner) 등 태국 현지 언론에 따르면 태국 경찰은 지난 20일 파타야의 고급 콘도에서 한국인 A 씨(46)를 검거했다. 그는 마약 투약, 불법 입국, 성매매 알선 등 복수의 혐의를 받고 있다.
경찰은 “외국인이 젊은 여성들을 고용해 오락과 마약을 즐기고 있다”는 제보를 접수하고 잠복 끝에 현장을 급습했다. A 씨는 별다른 저항 없이 체포됐지만 당시 도박을 하며 음란물을 시청하고 있었던 것으로 파악됐다. 콘도 내부에서는 필로폰 4g이 든 비닐봉지 4개, 총 16g가량과 흡입 도구가 함께 발견됐다.
경찰 조사 결과 A 씨는 자신의 콘도에서 이른바 ‘마약 파티’를 열며 젊은 여성들을 불러 성매매가 이뤄지도록 알선한 정황도 드러났다. 그는 마약 유통 혐의는 부인했지만 “친구에게서 4000바트(약 18만 원)에 필로폰을 사 개인적 사용과 유흥 목적에 썼다”고 진술했다.
● 입국금지 이력에도 태국 불법 체류…“장기간 일탈 행위”
수사 과정에서 A 씨가 과거 태국에서 입국 금지 처분을 받은 전력이 있음에도 불법으로 체류해 온 사실이 추가로 확인됐다. 태국 이민국은 이와 관련해 “이번 사건을 계기로 외국인 일탈 행위에 대한 강력한 단속이 시작됐다”고 전했다.
태국 경찰은 A 씨 휴대전화와 통신기록 등을 분석하며 공범 여부, 마약 공급 경로, 추가 범죄 가능성을 수사 중이다.
경찰은 “이번 사건이 파타야에서 마약 사용과 성매매, 도박과 같은 불법 오락이 서로 결합되는 양상을 잘 보여준다”며 “마약 도구, 현금 흐름, 디지털 활동 등이 결합된 정황은 A 씨가 장기간에 걸쳐 불법 행위를 이어왔음을 시사한다”고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0