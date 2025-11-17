美항모 카리브해 진입…마두로, ‘이매진’ 부르며 평화 호소

도널드 트럼프 미국 행정부가 16일(현지 시간) 베네수엘라 범죄 조직 ‘카르텔 데 로스 솔레스’를 외국 테러 조직으로 지정할 예정이라고 밝혔다. 또한 이 카르텔을 이끄는 수장으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 그의 측근들을 지목했다. 베네수엘라 인근으로 항공모함 제럴드포드함을 옮긴 데 이어 테러 조직으로 지정하면서 베네수엘라에 대한 미국의 압박 수위가 최고조에 달했다는 평가가 나온다. 이에 마두로 대통령은 지지자들과 존 레넌의 ‘이매진(Imagine)’을 부르며 평화를 호소했다.
이날 미 국무부는 마코 루비오 국무장관 명의의 성명을 내고 솔레스를 외국 테러 조직으로 지정할 계획이라고 밝혔다. 루비오 장관은 “베네수엘라에 기반을 둔 솔레스 카르텔은 니콜라스 마두로와 마두로 정권의 다른 고위 인사들이 이끌고 있으며, 이들은 베네수엘라의 군, 정보기관, 입법부, 사법부를 부패시켰다”고 강조했다. 또 솔레스 카르텔이 미국과 유럽으로의 마약 밀매에도 책임이 있다고 전했다. 외국 테러 조직으로 지정될 경우 미국 내 자산이 동결되고, 이들을 지원하는 미국인들은 처벌을 받을 수 있다.
또 이날 미 해군은 “제럴드포드함이 이끄는 항모전단이 카리브해에 진입했다”며 “이 작전은 대통령의 지시에 따라 피트 헤그세스 전쟁부 장관이 국토 방어를 위한 초국가 범죄조직 해체 및 마약 테러 대응 명령을 지원하라고 명령하면서 이뤄졌다”고 밝혔다.
군사적, 행정적 압박이 전방위적으로 가해지자 마두로 대통령은 평화를 촉구하고 나섰다. 마두로 대통령은 16일 자신의 소셜미디어에 전날 수도 카라카스에서 열린 집회에서 존 레넌의 이매진을 부르는 영상을 게시했다. 마두로 대통령은 영어로 “평화, 평화, 평화”라고 외친 뒤에 노래 구절인 “이매진 올 더 피플(imagine all the people)”을 선창했다. 이에 지지자들은 손을 흔들며 화답했다.
마두로 대통령은 “모든 시대에 영감을 주는 작품이며, 모든 세대와 모든 시대를 위한 찬가”라며 “젊은이들은 이 노래 가사를 한 번씩 봐야 한다”고 말했다. 또 “카리브해와 남미에서의 영원한 전쟁은 없어야 한다는 점을 미국 국민에게 호소한다”고 강조했다.
