트럼프 보이콧에…남아공 대통령 “G20 불참하면 美만 손해”

12일 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령은 22, 23일 남아공 요하네스버그에서 열리는 G20 정상회의를 보이콧한 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판하며 이렇게 밝혔다. 집권 1기부터 남아공에서 백인 농장주들이 흑인들로부터 박해를 받고 있다고 주장해온 트럼프 대통령은 앞서 7일 “미국 당국자들이 G20 정상회의에 참석하지 않을 것”이라고 했다. 트럼프 행정부와 밀착하고 있는 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령도 덩달아 불참을 선언했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “미국이 불참하면 남아공에서 도출된 어떤 결정도 실행하기가 더 어려워질 수 있다”며 “트럼프 대통령의 보이콧 이후 회원국들이 남아공 G20 정상회의에 대한 기대치를 낮추면서 G20은 휴면기에 빠졌다”고 전했다.
이날 라마포사 대통령은 케이프타운 의회 앞에서 미국의 G20 불참에 대한 입장을 묻는 질문에 “미국이 G20에 참석하지 않기로 한 것은 유감스러운 일”이라며 “미국이 G20에 오지 않는다고 해서 우리가 G20을 계속 이어가지 않는다고 생각해선 안 된다”고 말했다. 이어 “다른 모든 국가 원수들은 이 자리에 올 것이다. 결국 우리는 중대한 결정을 내릴 것이고, 그 회의에 미국이 없다는 것은 미국의 손해”라고 했다.
트럼프 대통령은 남아공에서 아프리카너스(네덜란드 정착민 후손)에 대한 차별이 일어나고 있다고 주장해왔다. 올 5월 백악관에서 열린 라마포사 대통령과의 정상회담 당시 “그들(흑인들)이 (백인) 땅을 빼앗도록 허용했다”고 공개적으로 면박을 줬다. 5일에는 “남아공은 더 이상 G20에 있어선 안 된다”고도 했다. 이에 남아공 정부는 “(백인 차별 주장은) 신빙성이 없으며 신뢰할 수 있는 증거에 의해 뒷받침되지 않는다”고 반박했다.
미국의 불참 선언에 이어 아르헨티나도 구체적인 이유를 밝히지 않고 밀레이 대통령 대신 파블로 퀴노 외교장관이 G20 정상회의에 대신 참석할 거라고 밝혔다. 최근 대대적인 경제 지원을 결정한 트럼프 행정부에 보조를 맞추려는 의도로 풀이된다. 앞서 스콧 베선트 미 재무장관은 11일 MSNBC와의 인터뷰에서 “우리는 재정 대차대조표를 사용해 라틴아메리카의 위대한 동맹국(아르헨티나) 정부를 선거 기간 안정시켰다”며 “우리는 이미 스와프를 통해 이익을 얻었다”고 말했다. 아르헨티나 언론들에 따르면 양국 간 협정에 따라 28억 달러(약 4조1000억 원) 규모의 1차 통화 스와프가 집행된 것으로 추산된다.
