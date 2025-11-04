中곡물업체, 미국산 밀 수입 문의…농산물 개방 합의 이행?

중국이 미국산 대두에 이어 밀 수입에도 나선다는 외신 보도가 나왔다.
3일(현지시간) 블룸버그 통신은 익명의 소식통을 인용해 중국의 주요 곡물 수입업체가 오는 12월부터 2026년 2월 사이 선적될 미국산 밀 화물에 대해 문의했다고 보도했다.
시장조사업체 애그리소스는 공시를 통해 중국 측이 지난주 미국산 밀 품종에 관심을 보였다며 중국 측 구매량을 24만~40만t으로 추정했다. 미국 농무부 자료에 따르면 중국은 지난해 10월 이후로 미국산 밀을 구매하지 않았다.
이 같은 소식이 전해지자 시카고 선물시장에서 밀 가격은 최대 2.1% 급등하며 3개월 만에 최고치를 기록했다.
앞서 백악관은 베이징이 미국산 농산물에 자국 시장을 개방하기로 약속했다고 발표했다. 이는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 최근 부산에서 정상회담을 마무리한 뒤 나온 발표다.
아울러 중국이 지난 3월 부과한 미국산 밀에 대한 관세를 철폐할 것이라고 밝혔다. 중국 역시 정상회담 이후 성명을 통해 미국과 농산물 무역 확대에 대한 합의에 도달했다고 밝힌 바 있다. 다만 구체적인 내용은 밝히지 않았다.
지난 9개월 동안 중국의 밀 전체 수입량은 지난해 같은 기간 대비 3분의 1 이하로 감소했다. 그러나 이번 미중 정상회담에서 농산물 교역 확대에 대한 합의가 이뤄지면서 미국산 대두에 이어 밀에 대한 관심이 다시 높아질 것으로 보인다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
