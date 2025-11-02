“핼러윈 장난인줄” 킹스크로스行 열차 칼부림… 9명 중상

영국 런던 북서부의 캠브리지셔주를 지나던 열차 안에서 1일 칼부림 사건이 발생해 최소 10명이 부상을 입었다. 이중 9명은 중상으로 알려져 사망자가 발생할 가능성이 제기된다. 영국 경찰은 남성 용의자 두 명을 체포했지만, 이들의 정확한 신원과 범행 동기 등은 아직 알려지지 않았다. 헌팅던 역은 3일까지 폐쇄되며 열차 운행도 중단될 예정이다.
BBC와 타임스 등에 따르면 이날 오후 7시반쯤 사우스요크셔주 돈커스터를 출발해 런던 킹스크로스역으로 가던 런던북동부철도(LNER) 소속 열차가 캠브리지셔주 헌팅던역 인근을 지나던 중 남성 용의자 두 명이 승객을 상대로 흉기를 휘두르기 시작했다. 목격자들은 큰 칼을 든 용의자들이 무차별적으로 승객을 공격했고, 놀란 시민들이 공격을 피해 화장실 등에 숨었다고 전했다. 한 목격자는 “도처에 피가 흥건했다. 사람들이 칼부림을 피해 도망치려다 다른 사람들에게 짓밟히기도 했다”고 당시 상황을 설명했다.
승객 올리 포스터 씨는 BBC에 “한 남자가 말 그대로 모두를 찔러 죽이고 있다는 말을 들었지만 핼러윈 다음 날이어서 처음에는 장난인 줄 알았다”며 “사건이 약 10~15분 동안 지속되었지만 그 시간이 영원한 것처럼 느껴졌다”고 말했다. 그는 “한 나이 든 남성이 용의자 중 1명이 어린 소녀를 찌르려던 것을 제압하는 모습을 봤다”고도 했다.
경찰은 열차가 헌팅던역에 비상 정차하자 열차 안으로 진입해 용의자 두 명을 체포했다. 또 다른 목격자는 “기차 플랫폼에서 무장 경찰이 큰 칼을 든 남성을 향해 총을 겨누는 것을 봤다”며 “경찰이 용의자에게 엎드리라고 소리쳤고 테이저건으로 제압했다”고 전했다.
경찰은 이번 사건을 ‘중대 사건’으로 선포하고 대(對)테러 담당 팀이 수사에 합류했다고 밝혔다. 당초 불특정 다수에 대한 테러 공격을 의미하는 암호 코드 ‘플라토’(Plato)가 잠시 발령됐으나 곧 해제됐다. 키어 스타머 영국 총리는 “피해자들에게 위로를 전한다. 끔찍하고 우려스러운 사건”이라고 밝혔다. 당국은 시민들에게 당분간 열차 이용을 자제하라고 권고했다.
