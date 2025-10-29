주한中대사 “한중 관계, 전진 안하면 후퇴…간섭 배제해야”

다이빙 주한 중국대사는 시진핑 국가주석의 11년 만의 방한을 앞둔 29일 “한중은 옮길 수 없는 가까운 이웃”이라며 “최근 몇 년간 국제 정세가 혼란스럽게 얽히면서 한중 관계는 전진하지 않으면 후퇴하는 중요한 시기에 접어들었다”고 밝혔다.
다이 대사는 이날 공산당 기관지 인민일보에 기고한 글에서 “시 주석은 이재명 대통령의 초청으로 이달 30일부터 내달 1일까지 한국 경주를 방문해 아시아태평양경제협력체(APEC) 제32차 정상회의에 참석하고 한국을 국빈 방문할 예정”이라며 “이는 한중 전략적 협력 동반자 관계의 발전과 아태 지역의 안정 및 번영에 있어 대체 불가능한 전략적 지도 역할을 할 것”이라고 했다.
이어 “중국과 한국은 중요 이웃이자 협력 파트너로, 두 나라의 우호적 교류는 오랜 역사를 갖고 있고 현실적 이익은 밀접하게 연결돼 있다”며 “건강하고 안정적이며 지속적으로 심화하는 한중 관계는 시대 발전의 흐름에 부합하고 양국 국민의 근본적 이익에 부합한다”고 말했다.
그는 “한중 경제무역 협력은 기초가 깊고 양측의 생산 및 공급망은 깊이 융합돼 있다”며 “일부 산업의 경쟁 범위가 확대된 것은 사실이지만 전체적인 협력의 전략성과 호혜성은 변하지 않았고 양국은 모두 글로벌 과학기술 혁신과 제조 강국으로서 인공지능(AI), 녹색 저탄소, 첨단 제조, 바이오 등 신흥 분야에서 강력하게 협력해 높은 수준의 상호 이익을 실현해야 한다”고 했다.
다이 대사는 미국을 겨냥해 “한중 전략적 협력 동반자 관계는 제3자를 겨냥하지 않고 제3자의 제약을 받지 않는다”며 “간섭을 배제하겠다는 결심을 해야 한다”고 강조했다.
그러면서 “양국은 서로의 핵심 이익과 중대한 관심사를 존중하며 확고한 전략적 자주로 외부 영향과 방해를 막아야 한다”며 “한중은 일방주의와 보호주의에 공동으로 반대하고 일방적 괴롭힘과 ‘디커플링’(탈동조화)을 저지하며 국제 자유무역 체계와 생산 공급망의 안정성과 원활함을 유지해야 한다”고 덧붙였다.
