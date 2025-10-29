트럼프, 北미사일 시험에 “수십년간 쏴온 것…김정은 만남 기대”

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 방한 직전에 이뤄진 북한의 미사일 도발과 관련해 “김정은은 수십 년 동안 미사일을 발사해 왔다”면서도 “그를 만나고 싶다”고 밝혔다.
AP 통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 29일(현지시각) 일본에서 한국으로 향하는 에어포스원(대통령 전용기)에서 ‘북한의 미사일 시험 발사에 대해 어떻게 생각하느냐’는 취재진의 질의에 이같이 말했다.
그는 “잘 모르겠다. 그는 수십 년째 미사일을 쏘아왔다”면서 “나는 항상 북한과 아주 좋은 관계였다. 그래서 언젠가는 일정을 맞출 수 있을 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 “아시다시피 일정이 매우 촉박하다. 하지만 (김 위원장과의 만남을)언젠가는 기대하고 있다”고 했다. 다시 한번 북미 정상회담에 대한 의지를 재차 피력한 것이다.
이같은 트럼프 대통령의 발언은 북한이 최근 해상 대지상 전략순항 미사일 시험 발사가 성공적이었다고 발표한 데 이어 나왔다. 앞서 조선중앙통신은 전날 서해 해상에서 발사된 미사일이 약 2시간 이상 비행했다고 보도한 바 있다.
한편 이날 트럼프 대통령은 이번 순방 기간에 김 위원장과의 만남은 없느냐는 질문에 “사람들이 원하는 것 같다. 그러나 중국에 집중하고 싶다”고 말했다. 이어 “내일 중국과의 만남에 초점을 두고 싶다”면서도 “하지만 우리는 돌아올 것이고, 너무 머지 않은 미래에 어느 시점에 북한과 만나겠다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
