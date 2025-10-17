트럼프 “시진핑 2주 내 만날 것…中에 100% 관세 지속 불가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 2주 안에 만날 것이라고 밝히며, 최근 부과한 중국산 제품에 대한 100% 고율 관세가 “지속 가능하지 않다”고 인정했다.
17일(현지시간) 공개된 폭스비즈니스네트워크(FBN)와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 고율 관세의 지속 가능성을 묻는 질문에 “지속 가능하지 않지만, 그게 지금의 수치”라며 “그들이(중국이) 나를 그렇게 하도록 강요했다”고 말했다.
트럼프 대통령은 지난주 중국의 대미 수출품 전반에 대해 100%의 추가 관세를 발표했고, 오는 11월 1일부터 ‘모든 핵심 소프트웨어’에 대한 새로운 수출 통제 조치를 시행하겠다고 밝힌 바 있다.
이는 기존 관세 유예 조치가 종료되기 9일 전으로, 사실상 중국의 희토류 수출 규제 강화에 대한 맞대응이었다. 하지만 트럼프 대통령이 이날 “100% 관세는 지속 가능하지 않다”고 언급하면서, 장기적으로 고율 관세를 유지할 의사가 없음을 내비친 것으로 풀이된다.
그는 또 “시진핑 주석을 2주 안에 만날 것”이라고 말했다. 이달 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 염두에 둔 발언으로 보인다.
지난주 “시 주석을 만날 이유가 없다”고 선을 그었던 트럼프 대통령은 이번에는 “나는 시 주석과 매우 잘 지낸다”며 “우리는 중국과 잘 해낼 것이다. 반드시 공정한 거래가 돼야 한다”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
