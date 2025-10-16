캄보디아 총리 “한국인 사망 유감, 보호 더 노력…스캠 단속 강화”

훈 마넷(Hun Manet) 캄보디아 총리는 최근 캄보디아에서 대학생 사망 사건 등 취업 사기와 납치·감금 등 한국인을 대상으로 한 범죄 피해가 이어지고 있는 것에 대해 심심한 유감과 안타까움을 표하면서, 앞으로 도주 중인 용의자 체포 및 캄보디아 내 한국 국민 보호를 위해 더욱 더 노력하겠다고 밝혔다.
캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 제2차관 겸 캄보디아 취업사기·감금 정부합동대응팀 단장과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀은 16일(현지시간) 오전 프놈펜에서 훈 마넷 총리, 차이 시나리스(Chhay Sinarith) 온라인스캠대응위원회(CCOS) 사무총장을 각각 면담했다.
김 차관은 면담에서 우리 국민을 대상으로 한 취업사기·감금 피해가 지속 발생하고 있는 데 대한 우리 정부의 강한 우려를 표명하고, 그와 같은 범죄로부터 우리 국민을 보호하고 캄보디아에서 온라인 스캠 범죄를 근절하기 위한 캄보디아 측의 보다 적극적인 대책 마련과 협조를 요청했다.
김 차관은 캄보디아 측에 우리 경찰청 등 유관기관이 참여하는 ‘한-캄보디아 스캠 범죄 합동대응 TF’의 중요성을 강조하는 한편, 현재 캄보디아 내 구금되어 있는 우리 국민 범죄연루자의 조속한 송환을 위한 캄보디아 측의 적극적인 협조를 요청했다.
아울러, 지난 8월 초 캄폿주 보코산 지역에서 사망한 채 발견된 우리 국민에 대한 부검 및 수사기록 사본 제공 등 우리 법무부가 요청한 형사사법공조와 화장 및 유해 송환 등 절차가 최대한 빨리 마무리되도록 지속 협조해줄 것을 당부했다.
이에 대해 훈 마넷 총리는 한국 국민이 목숨을 잃은 데 대해 심심한 유감과 안타까움을 표하면서, 앞으로 도주 중인 용의자 체포 및 캄보디아 내 한국 국민 보호를 위해 더욱 더 노력하겠다고 밝혔다.
또한 훈 마넷 총리는 본인이 위원장으로서 이끌고 있는 온라인스캠대응위원회 차원에서도 단속을 강화하는 등 적극적으로 노력하고 있다면서, 앞으로 양국 간 협력을 통해 이러한 노력을 더욱 강화해 나가길 희망한다고 했다.
이어 훈 마넷 총리가 최근 한국 정부가 캄보디아에 대한 여행경보를 상향 조정하여 캄보디아에 대한 투자와 관광에 대한 부정적인 영향이 우려된다면서 조속한 하향을 요청한 데 대해, 김 차관은 해당 조치가 현 상황을 고려한 불가피한 결정이었으며, 상황이 개선되면 하향 조정을 검토할 것이라고 설명했다.
훈 마넷 총리가 한국 내 캄보디아에 대한 부정적인 언론 보도에 대한 우려를 표명한 데 대해, 김 차관은 우리나라 내 이러한 인식을 개선하기 위해서는 양국이 더욱 긴밀히 공조하여 상황을 개선해야 할 것이라고 했다. 김 차관은 캄보디아의 치안 역량을 강화하기 위한 개발협력 사업 역시 모색할 수 있다고도 덧붙였다.
김 차관은 앞서 차이 시나리스 온라인스캠대응위원회 사무총장과의 면담에서도 우리 측 요청사항을 중심으로 향후 협력 강화 방안에 대해 심도 있게 논의했다. 양측은 캄보디아 내 우리 국민 보호를 위한 양국 간 협력 강화 필요성에 대한 양측 간 강한 공감대를 바탕으로 ‘한-캄보디아 스캠 범죄 합동대응 TF’ 발족 등 관련 구체 방안을 계속 긴밀히 협의해 나가기로 했다.
한편, 김 차관 등 정부 합동 대응팀은 16일 오후 캄보디아 당국자들과 함께 따께우주 내 스캠단지 중 하나인 태자단지를 방문하여 현장을 점검하고 주요 스캠 단지 운영 실태 및 단속 현황 등에 대한 캄보디아 측 설명을 청취했다.
박성주 국수본부장은 스캠 단지 시찰 후 브리핑에서 “TF 발족의 의미는 현장에서 캄보디아 현장에서 한국 국민을 상대로 한 범죄가 발생됐을 때 신속하게 개입할 수 있는 시스템을 만든다는 것”이라며 “추가적인 파견이 되는 한국 경찰과 해외에 또 여러 가지 업무들을 하고 있는 국정원, 캄보디아 현지 경찰이 같이 TF가 돼서 신고가 되면 바로바로 즉각 대응할 수 있는 시스템을 만들겠다는 것”이라고 설명했다.
그러면서 “지금까지는 한국인에 대한 납치 감금 실종에 대한 신고가 외교부 콜센터 또는 영사로 통해 접수되면 영사관들이 해당 지역 캄보디아 경찰에 신고를 하고 캄보디아 경찰이 확인한 다음에 다시 영사에 통보해 주는 절차가 번거로운 측면이 있었는데 TF가 발족되면 같이 합동으로 현장에 출동할 수 있는 그런 시스템을 갖추게 된다는 것을 의미한다. 그래서 우리 정부가 우리 국민을 보호할 수 있는 시간이 최소화되고 단축됐다”고 부연했다.
구금되어 있는 범죄 연루자들에 대한 조기 송환 문제에 대해서는 “신속하고 안전한 조기송환엔 합의했고 양측 간 법적 절차가 상이한 부분 디테일한 것을 논의 중이지만 큰 틀에서 신속, 안전 송환에는 의견의 일치를 봤다”고 밝혔다.
