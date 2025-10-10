3주간 LA를 태운 산불, 20대가 챗GPT에 묻고 불 붙였다

올해 초 미국 로스앤젤레스(LA) 부촌을 휩쓴 대형 산불이 20대 남성의 방화로 시작된 것으로 드러났다. 특히 그는 범행 5개월 전 인공지능(AI)인 챗GPT 에게 범행 예상도를 출력해달라는 요청을 한 것까지 알려지면서 충격을 주고 있다.
● “담배로 불 붙으면 내 잘못인가”…AI에 묻고 불 질러
9일(현지시간) ABC뉴스 등 외신에 따르면 미국 법무부와 연방검찰은 8일 조너선 린더크네흐트(29)를 방화 및 재산손괴 혐의로 체포했다고 밝혔다.
그는 2025년 1월 1일 LA 해안가 인근에서 불을 지펴 인근 주택가와 건물 수천 채를 태운 혐의를 받고 있다.
우버택시 기사로 일하던 그는 승객을 퍼시픽 팰리세이즈 지역에 내려준 뒤 등산로 근처로 차를 몰고 가 종이에 불을 붙여 화재를 일으켰다.
당시 그의 택시에 탔던 승객들은 “흥분하고 화가 난 듯 보였다”고 진술했다.
● AI 활용 정황도…“불붙으면 내 책임인가” 질문 남겨
당국 수사 결과, 린더크네흐트는 범행 직후 AI 챗GPT에 “담배 때문에 불이 붙으면 그게 내 잘못인가?”라는 질문을 남긴 것으로 확인됐다.
수사팀은 그가 우발적 사고처럼 보이게 하려는 의도로 해당 질문을 남겼다고 보고 있다.
그는 범행 후 직접 경찰에 신고했으며, 잠시 현장을 떠났다 다시 돌아와 소방대원들이 불을 끄는 장면을 촬영하기도 했다.
검찰에 따르면 그는 지난해 7월에도 챗GPT를 이용해 불타는 숲에서 사람들이 도망치는 이미지를 생성하기도 했다.
검찰은 “그가 수개월 전부터 방화에 대한 상상과 시뮬레이션을 이어온 것으로 보인다”며 “계획범죄 가능성이 높다”고 밝혔다.
● 부촌 태운 3주 대형산불…최대 20년형 가능성
올해 초 발생한 이번 산불은 3주 넘게 이어지며 LA 서부 부촌 일대를 초토화시켰다. 29명이 숨지고, 건물 약 2만 채가 전소했다. 현지 언론은 “부촌 전체가 불길에 휩싸이며 LA의 상징이 무너졌다”고 보도했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0