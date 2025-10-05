美, ‘주먹 불끈 트럼프’ 1달러 기념 주화 추진

미국 재무부가 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 1달러짜리 기념주화 발행을 추진 중이다.
브랜든 비치 미 연방재무관은 3일(현지 시간) X를 통해 트럼프 기념주화 발행 가능성을 알렸다.
그는 기념주화 디자인 2장을 올리면서 “여기에 가짜 뉴스는 없다. 미국 독립 250주년과 (도널드 트럼프) 대통령을 기리는 이 초안은 진짜”라고 밝혔다.
비치 재무관이 초안으로 언급한 디자인을 살펴보면 동전 앞면에는 트럼프 대통령의 얼굴 옆모습이 담겼다. 밑에는 ‘우리는 신을 믿는다’라는 문구와 미국이 영국으로부터 독립을 선언한 연도와 동전이 발행될 연도인‘1776·2026’이 쓰여 있다.
동전 뒷면에는 트럼프 대통령이 지난해 7월 펜실베이니아주에서 대선 유세를 하다 총격을 당한 직후 주먹을 치켜들고 “싸워자”를 외치던 순간을 담았다.
상단에는 “싸워라, 싸워라, 싸워라”라는 문구가 걸렸다. 미국 언론들은 건국 250주년 기념주화에 트럼프 대통령의 모습이 실제로 새겨질지는 확실하지 않다고 보도했다.
재무부 대변인은 동전 디자인의 합법성을 묻는 CNN의 질의에 “최종 디자인은 아직 선정되지 않았다”고 답변했다.
