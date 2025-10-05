워싱턴 ‘일본 때리기’가 분했던 인턴, 48년뒤 日총리에 [트럼피디아]〈44〉

정치인을 꿈꾸는 26세의 일본 여성은 미국이 일본을 어떻게 보는지 궁금했다. 그래서 1987년 미국으로 건너가 초선 패트리샤 슈로드 연방 하원의원의 펠로우로 일하며 당시 미국을 뒤덮은 반일 정서를 가까이서 체험했다. 일본 때문에 미국 제조업이 고사하고 있다는 주장이 힘을 얻으며 ‘일본 때리기(Japan bashing)’ 현상이 워싱턴 정가를 비롯한 미국 사회 전반을 휩쓸었다.
1년 4개월 뒤 일본에 돌아온 여성은 1993년 중의원으로 당선돼 정치인의 길을 걷게 됐다. 미국에서 경험을 바탕으로 ‘강한 일본’을 주장하고, ‘철의 여인’ 마거릿 대처 전 영국 총리를 롤모델로 삼았다. 총무상, 경제안전보장상 등을 거친 뒤 4일 3수 끝에 자민당 총재 자리에 올랐다.
일본 첫 여성 총리가 될 전망인 다카이치 사나에(高市早苗·64) 새 자민당 총재의 이야기다. 최근 다카이치 총재는 “5500억 달러 대미 투자 펀드가 일본 국익을 해치면 재협상을 요구할 수 있다”고 맞섰다. 반면, 아베 신조(安倍晋三) 전 총리의 노선 계승과 방위비 증액을 외친 그가 아베 전 총리와 친교가 깊었던 도널드 트럼프 미국 대통령과 밀착할 것이라는 전망도 나온다.
● 1980년대 美 휩쓴 ‘일본 때리기’ 운동
1980년대 미 전역의 축제장에서는 1달러를 내고 대형 망치로 자동차를 부수는 행사가 유행했다. 분풀이 대상이 되는 차량은 주로 도요타였다. 기이한 행사의 근원은 ‘미국에서 파는 제품은 미국에서 만들라’는 구호를 내건 전미자동차노조(UAW) 노조원들의 시위였다. 시위 도중 벌인 퍼포먼스가 큰 인기를 끌며 지역 축제장 단골 행사가 된 것이었다.
다나 프랭크 산타크루즈 캘리포니아대(UC 산타크루즈) 역사학과 명예교수는 “UAW가 주도한 ‘바이 아메리칸’ 국산품 장려 운동이 미 사회 전반에 반일 감정을 확산했다”고 저서에서 짚었다. 아시아계 혐오로도 번졌다. 1982년에는 미시건주 디트로이트 외곽에서 크라이슬러 공장에서 근무하던 백인 부자(父子)가 중국계 미국인 엔지니어를 “미국인의 일자리를 빼앗은 일본인”으로 보고 야구 방망이로 구타해 숨지게 한 사건이 벌어졌다.
자동차뿐만이 아니었다. 전자기기와 반도체 등 일본의 대표 수출품은 모두 분노의 표적이 됐다. 대미 무역 흑자를 문제 삼으며 일본의 미국 진출을 제한하고, 일본 시장을 개방해야 한다는 주장이 힘을 얻었다. 당시 트럼프 대통령도 “일본이 미국에 자동차랑 영상카세트녹화기(VCR)를 덤핑하고 있다. 우리는 일본을 보호해 줬는데 이런 대가를 치르고 있다”며 강하게 비판했다.
● 美 경험, 보수적 국가관 형성에 영향
다카이치 총재가 워싱턴으로 건너간 1987년 로널드 레이건 행정부는 일본산 전자제품에 100%의 보복관세를 발표하며 일본 사회에 충격을 줬다. 한해 전 체결된 미일 반도체 협정에 담긴 “외국산 반도체가 일본 시장에서 점유율 20%를 넘겨야 한다”는 약속을 일본이 어겼다는 이유에서다. 그해 6월에는 연방 하원의원 3명이 미 의사당 잔디밭에서 도시바 라디오를 대형 망치로 부쉈다.
다카이치 총재와 일했던 슈로드 의원도 대표적인 대일 강경파였다. 일본산 수입품에 ‘안보 보호비’ 명목의 관세를 부과하자며 이른바 ‘일본 안보 무임승차론’에 힘을 실어줬다. 니혼게이자이신문은 “미국에서의 경험이 자민당 안에서 보수 성향으로 분류되는 다카이치의 국가관에 영향을 줬다”고 전했다. 다카이치 총재는 자위대 헌법 명시와 방위력 증강, 대중 강경론 등을 펴며 ‘강한 일본’을 주장하는 인물이다.
니혼게이자이신문에 따르면 다카이치 총재는 1년 4개월간의 미국 생활을 통해 “나라를 스스로 지키지 못하면 일본에 대한 이해의 정도가 얕은 미국 여론에 일본이 좌우되고 만다”는 교훈을 얻었다. 의원실에서 열어준 환영회에는 중국 요리가 나오고, 번역을 의뢰받은 문서가 중국어이거나 한국어인 경우가 적지 않았다는 것이다.
● “국익 해치면 5500억 달러 투자 재검토”
약 40년 뒤 되풀이되는 역사를 보며 다카이치 총재는 어떤 의견을 냈을까. 그는 지난달 28일 후지TV 토론 프로그램에서 5500억 달러 규모의 대미 투자 합의에 대해 “관세 부분을 포함해 양국 간 약속은 지켜야 하지만, 대미 투자 운용 과정에서 일본 국익을 심대하게 해치는 불평등한 부분이 나오면 확실히 이야기해야 하며, 재협상의 가능성도 있다”고 말했다.
5500억 달러 규모의 대미 투자 약속을 다시 들여다볼 수 있다고 운을 띄운 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 “일각에서 관세와 투자 합의를 두고 미일 갈등이 점화될 수 있다는 분석도 제기된다”고 전했다.
다카이치 총재는 올 5월 일본 언론 인터뷰에서는 1986년 미일 반도체 협정을 언급했다. 레이건 행정부가 100%의 보복관세를 부과할 때 협정의 비공개 부속 문서에 담긴 내용을 근거로 삼았다며 “구체적인 숫자를 명시하는 약속을 해서는 안 된다”고 주장했다. 그러면서 “트럼프 대통령이 하는 일은 세계무역기구(WTO) 협정 위반이며, 관세 무역 일반협정(GATT) 제2조에도 저촉된다”고 지적했다.
일본의 5500억 달러 대미 투자 약속은 이미 지난달 문서화를 마쳤다. 다카이치 총재는 당선 후 첫 기자회견에서 “(미국과 무역 협상에서) 일본 국익을 심대하게 해치는 부분이 생기면 확실하게 이야기해야 한다”고 밝혔다. 당내 기반이 약해 강경 색채를 덜어낸 그가 이달 말 열릴 미·일 정상회담에서 38년 전 워싱턴 생활을 통해 얻은 교훈을 다시 꺼내 들지 주목된다.
