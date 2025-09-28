친구 엄마랑 결혼했다…日 21살 나이차 부부 사연 화제

일본의 한 남성이 자신보다 21살 많은 중학교 시절 같은 반 친구의 엄마와 결혼해 화제가 되고 있다.
후쿠시마신문 등 현지 매체에 따르면 시즈오카현에 사는 미도리(54)와 이사무(33)의 사연이 최근 일본 OTT 플랫폼 ‘아베마’의 한 예능 프로그램을 통해 알려졌다.
이사무는 중학생이던 시절, 같은 반 친구의 엄마로 학교 참관 수업 자리에 들어온 미도리를 처음 보게 됐다.
이후 시간이 흘러 30세가 된 이사무는 옛 동창의 미용실에 갔다가 그곳에서 일하는 미도리를 보게 됐다. 이사무는 “그때 미도리를 보고 반했다”며 “미도리는 우아하고 상냥했다”고 당시를 회상했다.
미도리가 이혼한 사실을 알게 된 이사무는 미도리에게 연락처를 물으며 적극적으로 구애했다고 한다.
미도리는 이사무가 장난치며 놀리는 것이라고 생각해 처음엔 진지하게 받아들이지 않았다. 그러나 그의 계속된 진심 어린 애정 공세에 미도리는 “날 이렇게 사랑해 주는 사람은 없을 것이라고 생각했다”며 교제를 시작했다고 설명했다.
2년간 동거 생활을 이어가던 중 이사무는 결혼을 제안했다. 미도리는 “이사무의 미래를 생각했다. 그가 아이도 가졌으면 했고, 또래 사람과 결혼했으면 하는 마음이 있었다”며 혼인 신고를 망설였다고 밝혔다. 미도리의 부모도 “딸이 나이로 인해 더 이상 아이를 가질 수 없다”며 두 사람의 큰 나이 차이를 이유로 결혼을 강하게 반대했다.
이에 이사무는 자신의 진정성을 보여주기 위해 일주일 만에 땅을 정하고 한 달 만에 설계를 끝내 약 10개월 만에 신축 주택을 완성했다고 밝혔다. 그러자 미도리도 “여기까지 함께하려는 마음이구나”라며 감동했고, 양가 부모도 결혼을 허락했다고 한다.
두 사람은 집이 완성된 시점에 혼인 신고를 했다. 이사무는 편지에 “미도리를 만나서 정말 다행이다” “미도리도 행복할 거야” “많은 일이 있었지만 잘 됐다” “앞으로 더 행복하고 즐겁게 지내자”고 적었다. 미도리는 감동의 눈물을 흘렸다.
이들은 일본에서 거의 모든 시간을 함께 보내는 다정한 부부 사이로 알려져 있다. 현지 누리꾼들도 응원을 보내고 있다.
