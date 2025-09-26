트럼프 “한국서 3500억달러 받는다…그것은 선불”

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미가 합의한 3500억 달러(486조 원) 대미 투자 펀드가 선불로 이뤄질 것이라고 주장했다. 이는 투자 방식 등을 놓고 한미 협상이 마무리되지 않은 상태에서 나온 발언이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 “우리는 다른 나라들로부터 결코 제대로 대우받지 못했지만 이제는 잘하고 있다”며 이같이 말했다. 그는 “관세와 무역 합의 덕분에 한 사례에서는 9500억 달러를 확보하게 됐는데 이전에는 전혀 지불하지 않았던 금액”이라며 “우리가 이토록 잘한 적은 없었다”고 자찬했다. 9500억 달러는 유럽연합(EU)의 사례를 언급한 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 이어 “일본에서는 5500억 달러, 한국에서는 3500억 달러를 받는다”며 “그것들은 선불(up front)”이라고 했다. 트럼프 대통령의 발언은 한미 간 3500억 달러 대미 투자 펀드 운영 방식에 대한 이견이 노출되고 있는 상황에서 나왔다. 미국은 현재 3500억 달러 전부에 현금 투자를 요구하고 있고, 우리 정부는 통화스와프 등 안전장치 없이는 불가하다는 입장이다.
이에 이재명 대통령은 유엔 총회 참석 차 방문한 미국에서 스콧 베선트 미 재무장관을 만나 직접 한미 통화스와프 필요성을 설명했다. 김용범 대통령정책실장은 전날 브리핑에서 “오늘 접견은 이후 협상에 있어 중대한 분수령이 될 것”이라고 말한 바 있다.
