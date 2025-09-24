“테슬라 공장서 로봇이 공격해 중상”…美직원, 700억원대 소송제기

미국 테슬라 공장에서 로봇에 맞아 중상을 입은 직원이 회사를 상대로 5100만달러(약 710억원) 규모의 소송을 제기했다.
22일(현지시간) 영국 인디펜던트에 따르면 캘리포니아주 프리몬트 공장에서 근무하던 로봇 기술자 피터 힌터도블러(50)는 “작동 불능에 빠진 로봇이 아무런 경고 없이 갑자기 나를 가격했다”며 테슬라와 로봇 제조사 화낙(FANUC)을 상대로 소송을 냈다.
지난 2023년 7월 힌터도블러는 평소 일하던 모델 3 생산 라인에서 옮겨진 로봇을 분해하는 작업을 돕고 있었다. 그러던 중 로봇의 팔이 아무런 경고 없이 분리됐고, 엄청난 힘이 가해지며 그와 부딪혔다. 이에 힌터도블러는 곧바로 바닥에 쓰러져 의식을 잃었다.
소장에는 “로봇이 분리되는 과정에서 약 8000파운드(약 3.6톤)에 달하는 균형추의 무게가 더해졌다”고 명시됐다.
소장의 손해배상 청구서에 따르면 힌터도블러는 현재까지 100만달러(약 14억원)에 달하는 의료비 지출했다. 또 향후 최소 600만달러(약 83억원)에 달하는 추가 부담이 예상된다고 한다.
아울러 그는 신체적 고통, 불편에 대한 보상으로 총 2000만달러(약 278억원), 정신적 고통에 대한 보상으로 1000만달러(약 139억원), 향후 소득 손실에 대한 보상으로 800만 달러 등을 포함해 총 5100만달러의 손해배상을 청구했다.
힌터도블러는 “로봇이 지정되지 않은 구역에 배치됐고, 사건이 발생한 이후 테슬라가 부상에 연루된 로봇과 관련해 새로운 조작 및 안전 점검을 시행했다“고 주장했다. 또한 테슬라 측이 반복적인 요청에도 불구하고 사건 관련 CCTV 영상 제출을 거부했다고 불만을 드러냈다.
한편 2024년 연구에 따르면 로봇이 널리 보급됨에 따라 공장에서 부상, 사망 사건은 꾸준히 증가하고 있다. 특히 테슬라에서 로봇으로 인한 부상 사건은 이번이 처음이 아니다. 2021년 텍사스주 오스틴 기가팩토리에서 한 엔지니어가 로봇에게 공격을 당하는 사고가 발생했다. 로봇 제조사 화낙(FANUC)은 이전에도 소송을 당한 적이 있다. 지난 2015년 미시간주에 있는 자동차 부품 공장의 한 정비 엔지니어는 로봇에 예상치 못하게 걸려 숨졌다.
