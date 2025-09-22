美, 관광입국 허가 수수료도 인상…21→40달러

미국이 전자여행허가(ESTA) 수수료를 이달 말부터 2배가량 인상한다. 전문직 취업 비자 발급 수수료를 100배 올린 데 이어 미국 여행 시 주로 이용하는 ESTA 수수료까지 인상하자 ‘노골적인 비자 장사’라는 비판이 나온다.
21일 미 세관국경보호국(CBP) 홈페이지에 따르면 이달 30일부터 ESTA 신청자는 수수료로 40달러(약 5만6000원)을 내야 한다. 기존 수수료 21달러(약 3만 원)에서 두 배 가까이 올린 것. 한국에 2008년 도입된 ESTA는 관광·상용 목적으로 90일 이내 미국을 방문할 때 별도 비자 없이 입국을 허용하는 제도다.
국내에선 이번 수수료 인상을 두고 강한 비판이 이어지고 있다. 미국 여행 관련 카페 등에선 “비자 장사하네” “미리 발급을 받아야 하나 고민이다” “갑자기 2배를 올려버리네” “돈을 떠나서 별로 가고 싶지 않다” 등의 반응이 이어지고 있다.
이에 앞서 미국 정부는 전문직 취업 비자(H-1B) 발급 수수료도 대폭 인상했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 H-1B 발급 수수료를 1000달러(약 140만 원)에서 10만 달러(약 1억4000만 원)로 100배 올리는 내용의 포고문에 19일 서명했다. 새 규정은 신규 발급자에 한해서 21일 0시 1분부터 발효된 상태다.
