美방송계 “키멀쇼 중단, 언론 자유 끝”…트럼프 “낮은 시청률 때문”

미국 ABC방송의 간판 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’가 찰리 커크 발언으로 무기한 제작 중단에 들어가자 미국 방송계와 시민단체 등의 비판이 잇따르고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이에 대해 “시청률이 저조했기 때문”이라며 정치적 압력을 행사했다는 논란에 대해 해명했다.
18일 (현지시간) 코미디언 겸 배우 완다 사이크스는 인스타그램에 올린 영상에서 트럼프 대통령의 공약을 지적하면서 “그는 취임 첫 주에 우크라이나 전쟁을 끝내거나 가자 문제를 해결하지는 못했지만, 취임 첫해에 언론의 자유를 끝장냈다”고 말했다.
사이크스는 자신이 이번 주 키멀 쇼에 출연할 예정이었다면서 “기도하는 분들, 지금이 바로 기도할 때입니다. 사랑해요, 지미”라고 덧붙였다.
최근 에미상 시상식에서 통산 7번째 여우주연상을 받은 진 스마트도 인스타그램에 “나는 지미 키멀 라이브 중단 소식에 소름 끼친다”며 “지미의 발언은 혐오 발언이 아닌 자유로운 발언이었다. 사람들은 자신들의 어젠다에 맞을 때만 표현의 자유를 보호하려는 것 같다”고 썼다.
영화 ‘반지의 제왕’으로 유명한 배우 도미닉 모너핸은 인스타그램에 올린 글에서 “키멀은 스태프와 모든 게스트에게 친절하고 배려심 깊은 사람”이라며 “그의 프로그램이 취소된 것에 경악한다”고 했다. 이어 “스티븐 콜베어에 이어 이제 지미까지, 미디어와 그 내용을 통제해 국민을 통제하려는 것”이라며 “충격적이다”라고 했다.
MSNBC 방송의 정치평론가 크리스 헤이스는 엑스(X·옛 트위터)에 키멀 쇼 중단 소식을 공유하면서 “내 생애 이제까지 본 적 없는 국가 기관의 가장 노골적인 표현 자유 공격”이라고 규정했다.
표현의 자유 옹호 단체인 ‘개인의 권리와 표현을 위한 재단’(The Foundation for Individual Rights and Expression, FIRE)은 성명을 통해 ABC의 방송 중단 결정이 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장의 관련 발언 직후 나온 점을 지적하면서 “이것이 모든 것을 말해준다”고 지적했다. 이어 “하나의 미디어가 정부 압력에 굴복했다”며 “우리는 심야 토크쇼 진행자가 대통령의 뜻에 따라 좌지우지되는 나라가 될 수 없지만, 기관들이 정부의 압력에 저항하는 법을 배우기 전까지는 그것이 바로 우리의 현실이다”라고 비판했다.
극단주의 폭로를 목표로 하는 비영리단체 ‘진실이 승리한다’(Truth Wins Out, TWO)는 우파 진영이 “분노를 무기화해 반대 의견을 침묵시키고 언론사를 위협하고 있다”고 지적했다. 또 “워크(WOKE, 과도한 정치적 올바름과 진보주의를 비판하는 용어)의 경계를 상상하지 못한 차원으로 확장한 새로운 매카시즘”이라며 “그것은 자유로운 언론을 위축시키고 진실을 말하는 이들을 벌주고 있다”고 주장했다.
영국을 국빈 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 영국 버킹엄셔의 총리 별장 체커스에서 키어 스타머 영국 총리와 함께한 기자회견에서 “키멀쇼 중단은 저조한 시청률 때문”이라며 “게다가 그는 찰리 커크라는 위대한 신사에 대해 끔찍한 발언을 했다”고 지적했다.
그는 이어 “지미 키멀은 재능있는 사람이 아니다. 시청률이 매우 낮았고, 그들(ABC)은 오래전에 그를 해고했어야 했다”며 “그걸 표현의 자유라고 부르든 말든 그는 재능 부족으로 해고된 것”이라고 강조했다.
키멀은 지난 15일 방송에서 “마가(MAGA·‘미국을 다시 위대하게’라는 뜻의 트럼프 대통령의 정치 구호 및 지지층) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 저점을 찍었다”고 말했다. 그는 도널드 트럼프 대통령의 백악관 추모 발언 영상에 대해서도 “이것은 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식”이라고 평가했다.
카 FCC 위원장은 키멀의 이런 발언을 문제 삼아 지역 방송사들에 이 프로그램 방송을 중단하라고 요구했다. 이어 관련 조사를 개시하거나 방송사들에 벌금 부과, 허가 취소 등 징계를 내릴 수 있다고 경고했다. 이후 미국의 최대 지역 방송사 그룹인 넥스타미디어그룹은 자사의 모든 ABC 계열 네트워크에서 ‘지미 키멀 라이브!’를 방송하지 않겠다고 발표했고 ABC방송은 이 프로그램의 무기한 방송 중단을 선언했다.
트럼프 대통령은 지미 키멀쇼 중단 소식에 “시청률 부진에 시달리던 지미 키멀 쇼가 취소됐다. 마침내 해야 할 일을 한 용기를 낸 ABC에 축하를 보낸다”고 말했다.
