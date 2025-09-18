엔비디아, 인텔에 7조 투자…맞춤형 CPU 개발 맡긴다

인공지능(AI) 반도체 강자인 엔비디아가 인텔에 50억 달러(약 6조9500억 원)를 투자해 엔비디아 맞춤형 중앙처리장치(CPU) 개발에 나선다. CPU는 컴퓨터와 데이터센터의 두뇌 역할을 하는 반도체로 인텔이 장악하고 있는 분야다. 이번 협력을 통해 AI 컴퓨터와 데이터센터 개발에 나서겠다는 구상이다.
18일(현지 시간) 엔비디아는 인텔 주식을 주당 23.28달러로 매입하는 방식으로 인텔에 50억 달러를 투자한다고 발표했다. 로이터통신은 거래가 완료되면 엔비디아가 인텔 지분 약 4%를 보유할 것으로 내다봤다. 미국 정부는 지난달 인텔 지분 10%를 인수했다. 인텔과 엔비디아는 모두 미국 기업이다.
인텔은 엔비디아 맞춤형 CPU 반도체를 개발할 계획이다. 이를 통해 개인용 컴퓨터와 데이터센터에 엔비디아의 AI 기술을 매끄럽게 접목할 전망이다. 기업 활동에 AI 도입이 보다 활발해지고, 이른바 ‘AI 컴퓨터’가 가정에 보급될 수 있다는 전망이 나온다.
다만 이번 발표에 엔비디아가 인텔에 반도체 위탁생산(파운드리)을 맡긴다는 내용은 담기지 않았다. 인텔은 반도체 설계와 위탁생산을 모두 하는 기업이다. 하지만 기술력에서 뒤쳐지며 엔비디아가 AI 반도체 생산을 대만 TSMC에 맡기는 등 입지가 약화된 상태다. 수년간의 사업 회생 노력이 성과를 내지 못한 상황에서 엔비디아의 이번 지원은 인텔에 새로운 돌파구가 될 것으로 보인다고 로이터통신은 전했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “두 세계적인 기업이 함께 생태계를 확장하고 다음 시대 컴퓨팅의 토대를 놓은 역사적인 협력”이라고 밝혔다.
