트럼프 “반도체·의약품, 車보다 이익률 높아…관세 더 낼 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지 시간) “반도체나 의약품은 (관세를) 더 낼 수 있다”며 “반도체와 의약품의 이익률이 (자동차보다) 더 높다”고 밝혔다. 미국은 이날부터 일본산 자동차 및 자동차부품에 15%의 관세를 부과해 관련 품목에서 25%의 관세가 적용 중인 한국보다 10%포인트 낮은 관세율을 적용했다. 이런 상황에서 트럼프 대통령은 한국의 또다른 주력 수출품인 반도체에도 고관세 부과 의지를 밝힌 것이다.
트럼프 대통령은 이날 영국 국빈 방문을 위해 백악관을 나서면서 ‘일본 등에 대한 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추는 것으로 타협하면 미 자동차 기업의 피해가 우려되지 않느냐’는 취재진 질문에 “난 아무 것도 타협한 게 없다”며 이같이 말했다. 실제로 반도체에 고관세가 적용되면, 한국의 타격은 더욱 커질 것으로 보인다. 한국의 대(對)미 수출 2위 품목이 반도체이기 때문이다. 한미 무역협상에서 미국은 반도체·의약품에서 최혜국 대우 원칙을 밝혔지만 이를 확정하는 협정은 아직 체결되지 않았다.
또 이날 미국 연방관보에 따르면, 상무부는 50%의 관세가 부과 중인 철강·알루미늄 및 관련 파생제품 부문에서도 관세 적용 대상을 넓히기 위한 절차에 착수했다. 미국 산업계 의견을 수렴해 추가 관세 부과 품목을 모색 중인 것이다.
한편 미국과의 추가 협상차 방미한 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 이날 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 만난 것으로 알려졌다. 양국은 3500억 달러 규모인 한국의 대미 투자 이행 방식 등을 놓고 이견이 여전한 것으로 전해졌다.
