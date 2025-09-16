트럼프 “우리의 문제는 좌파” 진보 인사 대대적 조사 예고

커크 사망 언급하며 “조사 이미 진행
反커크 외국인 비자 취소도 검토”
21일 예정된 추도식 참석 의사 밝혀
“국가비상사태 선포할 수도” 강경
도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 “우리의 문제는 좌파”라며 진보 진영 주요 인사에 대한 대대적인 조사를 예고했다. 그는 나흘 전 자신의 열혈 지지자이자 청년 보수 정치단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자 겸 대표인 찰리 커크가 피살되자 줄곧 이번 사태의 원인이 진보 진영에 있다는 ‘책임론’을 제기하고 있다.
정치매체 더힐 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 취재진과 커크의 죽음을 얘기하다가 “선동가들과 미국을 나쁘게 말하는 쓰레기들은 다 좌파다. 이들은 성조기도 불태운다”며 “우파에는 (이런) 문제가 없다”고 주장했다.
그는 “전통적으로 좌파라고 부를 만한 사람들에 대한 조사를 이미 진행하고 있다”며 조만간 세부 사항을 발표하겠다고 말했다. 커크의 죽음을 축하한 외국인들에 대해서는 “이름을 확보했다”며 비자 취소 여부를 검토하고 있다고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열리는 커크의 추도식에도 참석하겠다고 밝혔다. J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관 등 트럼프 2기 행정부의 주요 인사 또한 총출동한다. 이곳은 미국프로미식축구리그(NFL)의 ‘애리조나 카디널스’의 안방구장이자 2023년 NFL 결승전 ‘슈퍼볼’이 열렸던 장소다. 최대 7만8600명을 수용할 수 있다.
생전 커크와 각별했던 밴스 부통령은 앞서 유타주 오럼에서 피살된 커크의 시신을 자택이 있는 애리조나주까지 직접 운구했다. 그는 15일 커크가 생전 진행했던 팟캐스트에도 특별 진행자 자격으로 출연하기로 했다.
커크의 암살범 타일러 로빈슨에 대한 수사에도 속도가 붙고 있다. 스펜서 콕스 유타 주지사는 14일 NBC방송 인터뷰에서 로빈슨이 보수적인 가정에서 자랐음에도 “좌파 이념을 지녔다”며 트럼프 대통령과 비슷한 시각을 드러냈다.
콕스 주지사는 로빈슨이 인터넷 문화를 통해 급진화됐다며 소셜미디어를 ‘암세포’에 비유했다. 주변 사람들의 진술에 따르면 로빈슨은 2022년 대학을 휴학한 뒤 고향으로 돌아와 게임과 인터넷 커뮤니티에 깊게 빠진 것으로 파악됐다.
콕스 주지사는 앞서 로빈슨이 남성에서 여성으로 성전환한 트랜스젠더 연인과 동거 중이라는 언론 보도 또한 사실이라고 밝혔다. ‘로빈슨이 성소수자에 대한 비판을 일삼은 커크의 발언에 앙심을 품고 범행을 저질렀다’는 일각의 추측에 대해서는 “로빈슨이 수사에 협조하지 않아 정확한 범행 동기 파악에 난항을 겪고 있다”고 답했다. 유타주 검찰은 16일 로빈슨을 살인 혐의 등으로 기소하기로 했다.
한편 트럼프 대통령은 수도 워싱턴의 치안 및 불법 이민 단속을 두고도 강경 모드를 이어가고 있다. 그는 15일 트루스소셜을 통해 “뮤리얼 바우저 (워싱턴) 시장이 이민세관단속국(ICE)의 이민 단속에 협력하지 않겠다고 통보했다”며 “필요하다면 국가 비상사태를 선포하고 (워싱턴을) 연방정부의 통제하에 둘 것”이라고 엄포를 놨다.
