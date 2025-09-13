러시아 캄차카반도 인근서 규모 7.4 지진 발생…쓰나미 가능성

러시아 극동 캄차카반도 인근에서 13일 규모 7.4의 지진이 발생했다.
미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 오전 11시 37분경 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 111㎞ 해역에서 지진이 났다.
진앙은 위도 53.104도, 동경 160.294도이며 지진 발생 깊이는 39.5㎞다.
기상청은 지진이 국내에 미치는 영향은 없다고 밝혔다.
미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이 지진으로 쓰나미가 발생할 가능성이 있다고 설명했다. PTWC에 따르면 러시아 해안 일부 지역에서 최대 1m에 달하는 파도가 관측될 수 있다.
지난 7월 캄차카반도 해역에서 규모 8.8의 강진이 발생해 태평양에서 최대 4m 높이의 쓰나미가 발생한 바 있다. 당시 하와이와 일본 등에서는 대피 명령이 내려졌다.
일본 기상청은 이번 지진으로 조수간만의 차가 커질 수 있지만, 피해를 우려할 필요는 없다고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
