러시아 캄차카반도 인근서 규모 7.4 지진 발생…쓰나미 가능성

러시아 극동 캄차카반도 인근에서 지진이 발생했다. 기상청 제공
러시아 극동 캄차카반도 인근에서 13일 규모 7.4의 지진이 발생했다.

미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 오전 11시 37분경 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 111㎞ 해역에서 지진이 났다.

진앙은 위도 53.104도, 동경 160.294도이며 지진 발생 깊이는 39.5㎞다.

기상청은 지진이 국내에 미치는 영향은 없다고 밝혔다.

미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이 지진으로 쓰나미가 발생할 가능성이 있다고 설명했다. PTWC에 따르면 러시아 해안 일부 지역에서 최대 1m에 달하는 파도가 관측될 수 있다.

지난 7월 캄차카반도 해역에서 규모 8.8의 강진이 발생해 태평양에서 최대 4m 높이의 쓰나미가 발생한 바 있다. 당시 하와이와 일본 등에서는 대피 명령이 내려졌다.

일본 기상청은 이번 지진으로 조수간만의 차가 커질 수 있지만, 피해를 우려할 필요는 없다고 밝혔다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
