한국인 귀국 전세기 오늘 애틀랜타로… 조현, 루비오 만나 출국일자-방식 조율

[美 공장 한국인 구금]
외교부 현장대책반, 구금소 찾아
美 외국인번호 부여… 출국절차 속도
대한항공 368석 규모 B747 투입
조현 외교부 장관(사진)이 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금소에 구금 중인 한국인들의 석방 및 귀국 문제를 협의하기 위해 8일(현지 시간) 워싱턴을 찾았다. 조 장관은 9일 마코 루비오 미 국무장관 등 도널드 트럼프 행정부 당국자들을 만나 구금자들의 출국 일자와 방식 등을 확정할 예정이다.
정부는 ‘자진 출국’ 형태로 구금된 국민들을 귀국시키는 방향으로 미 정부와 실무 합의를 진행한 상태로, 이르면 10일 전세기로 이들을 귀국시킬 계획이다. 외교부가 구금자들의 출국 동의 등 귀국 준비 절차에 돌입한 가운데 미 이민 당국도 ‘A(외국인) 번호’ 부여 등 출국 행정에 속도를 내면서 실무 절차가 곧 마무리될 것이란 전망이 나온다.
조 장관은 루비오 장관 등과 만나 구금된 한국 근로자들이 미국 재입국 제한 같은 불이익을 받지 않도록 하는 문제를 최종 조율할 것으로 보인다. 양국은 구금자들의 귀국에 합의했지만 아직 미국 측의 관련 절차가 완료되지 않은 것으로 알려졌다. 조 장관은 재발 방지와 더불어 한국 기업들이 대대적인 대미(對美) 투자를 약속한 만큼 한국인 근로자를 위한 전문직 비자 제공 등도 논의할 것으로 보인다.
이날 조기중 워싱턴 총영사 등 외교부 현장대책반 관계자들은 포크스턴의 구금소를 찾아 오전, 오후 두 차례에 걸쳐 실무 업무를 진행했다. 조 총영사는 취재진에게 “안에 계신 분들을 다 뵙고 (전세기) 탑승에 필요한 준비를 했다”고 말했다. 자진 출국에 얼마나 동의하는지에 대해선 “다 한국에 가시는 것을 좋아하신다, 바라신다”고 했다.
미 이민 당국도 출국 절차에 속도를 내고 있는 것으로 보인다. 현지에선 한국인 구금자들을 대상으로 한 A 번호 부여가 빠른 속도로 진행되는 것으로 알려졌다. A 번호는 이민 당국의 조사 뒤 외국인들에게 부여하는 번호다. 출국 전 A 번호 부여가 완료돼야 하는데, 전날까지도 구금자 상당수의 A 번호가 조회되지 않았다. 이에 대해 조 총영사는 “미 측의 협조로 여러 기술적 문제를 잘 해결하고 있다”며 “미 이민 당국의 A 번호 부여 절차도 이날 중 완료될 예정”이라고 설명했다.
조 총영사는 구금된 직원들이 자진 출국 후 ‘5년 입국 제한’ 등 불이익을 당할 수 있다는 일각의 우려에 대해 “미국에 이미 있는 제도라 그 제도를 참고하면 된다”며 “자진 출국이라서 5년 입국 제한은 없다”고 했다. 하지만 일부 미국 당국자 사이에서는 한국인 구금자들이 자진 출국이 아닌 추방 절차를 밟을 수 있다는 발언도 나오고 있다. 이를 두고 300여 명 중 일부는 자진 출국이 아닌 추방 형식으로 미국을 떠날 수 있다는 것을 미 측에서 언급한 것이란 분석이 나온다.
대한항공은 10일 인천국제공항에서 조지아주 하츠필드잭슨 애틀랜타 국제공항으로 B747-8i 전세기를 보낼 예정이다. 해당 항공기는 총 368석을 갖추고 있어 구금된 한국인 300여 명이 한번에 탑승할 수 있다.
