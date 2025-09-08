‘당첨금 2조 4천억 원’…美 파워볼 초대박 주인공 탄생

당첨금이 17억 8700만 달러(약 2조4380억원)에 달하는 미국 파워볼의 주인공이 나왔다. 이는 미국 복권 역사상 두 번째로 큰 금액이다.
■ 역대 두 번째 규모 초대박 복권 주인공 나왔다
7일(현지시각) 미국 ABC 뉴스에 따르면 멀티스테이트 복권 협회는 전날 밤 진행된 파워볼 추첨에서 텍사스주와 미주리주에서 각 1명씩 2명이 당첨됐다고 밝혔다.
매주 3차례 진행하는 파워볼 추첨은 지난 6월 2일부터 3개월 넘게 당첨자 없이 계속 이어져 당첨금은 무려 17억 8700만 달러(약 2조4380억원)로 불어났다.
이번 당첨 번호는 11, 23, 44, 61, 62 그리고 파워볼 넘버 17이다.
■ 텍사스주·미주리주에서 당첨…지급 방식은?
당첨 복권은 텍사스주 프레데릭스버그의 주유소 편의점에서 판매됐다. 미주리주는 조만간 판매 장소를 발표할 예정이다.
당첨자 2명은 두 가지 방식 중 하나를 선택해 당첨금을 받을 수 있다. 연금형은 8억9350만 달러(약 1조2415억 원)를 30회에 걸쳐 분할 지급받는 방식이고, 일시불 지급 방식은 4억1030만 달러(약 5701억 원)를 한 번에 받는 것이다. 대부분의 당첨자들은 일시불 지급 방식을 선호하는 것으로 알려졌다.
■ 파워볼 당첨 확률과 가격은?
파워볼 당첨 확률은 2억 9220만 분의 1이며, 당첨자가 나오지 않으면 당첨금이 계속 이월되는 구조다.
티켓의 가격은 2달러(약 2,800원)이며, 미 45개 주와 워싱턴 DC, 푸에르토리코 그리고 미국령 버진아일랜드에서 판매된다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0