저스틴 비버, ‘케데헌’ 열풍 편승? …남산타워서 신곡 홍보

세계적인 팝 스타 저스틴 비버(Justin Bieber)가 신곡을 깜짝 발매하는 가운데, 남산타워에 그의 신곡 홍보 프로모션이 펼쳐져 화제를 모으고 있다.
■ 남산타워에 뜬 ‘저스틴 비버’…어떻게 가능했나
5일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 “남산타워에 등장한 저스틴 비버”라는 제목의 글과 함께 사진이 올라왔다.
사진 속 남산타워에는 ‘스웨그 II’(SWAG 2)와 ‘저스틴 비버’라는 문구가 핑크빛 조명과 함께 새겨졌다.
■ 글로벌 프로모션…“케데헌 열풍에 올라탄 듯”
알고 보니 이번 연출은 저스틴 비버의 신곡 발매를 기념한 글로벌 프로모션의 일환이었다. 비버는 지난 4일 자신의 SNS에 신곡 공개 소식을 전하며 서울을 비롯해 런던·뉴욕·상하이 등 전 세계 랜드마크에 띄운 광고 이미지를 함께 공개했다.
누리꾼들은 “남산타워에 저스틴 비버가 한글로 새겨진 게 신기하다”, “넷플릭스 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 열풍에 비버까지 노 젓는 것 아니냐”는 반응을 보였다.
■ 신곡 ‘스웨그 II’ 공개는 언제?
한편 저스틴 비버의 신곡 ‘스웨그 II’는 한국 시간으로 5일 오후 1시에 공개됐다.
신곡은 지난 7월에 발매된 ‘스웨그’의 연장선이다. 현지 매체 빌보드 캐나다는 “‘스웨그’가 알앤비 색채가 뚜렷했다면, ‘스웨그 II’는 팝 성향이 한층 더 강할 것으로 보인다”고 평했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0