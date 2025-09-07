“곰팡이·벌레 들끓어”…한국인 300명 구금 美 수용소 충격 실태

미국 정부가 4일(현지시간) 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 대규모 불법체류자 단속을 벌인 가운데, 체포된 약 300명의 한국인 직원들이 구금된 것으로 알려진 수용소의 열악한 위생 상태가 문제로 제기됐다.